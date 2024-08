La Promessa: arriva Vera Gonzalez | Anticipazioni

Le ricerche di Maria Fernandez (Sara Molina) daranno modo ai telespettatori di conoscere un nuovo personaggio. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa entrerà infatti in scena Vera Gonzalez (Angela Echinaz), una ragazza destinata a tenere banco per diverso tempo nelle vicende della telenovela…

La Promessa, news: il rapimento di Maria

La storyline partirà nel momento in cui, grazie ad una pista fornitagli da Jana Exposito (Ana Garces) e dalla cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval), il sergente Funes (Rafa de Vera) capirà che a rapire Maria è stato l’apparentemente mite Valentin (Carlos Suarez). Tuttavia, il funzionario di Stato non riuscirà a scoprire che il ragazzo ha rinchiuso la Fernandez all’interno di una grotta, ciò perché Valentin verrà ferito a morte da uno dei suoi uomini durante un inseguimento.

A quel punto, con il dubbio che Maria possa essere stata uccisa da Valentin e sepolta in un campo di olivi, come il forestiero aveva fatto con una sua presunta e precedente vittima, sia il fidanzato Salvador (Maria Garcia) e sia il cuoco Lope (Enrique Fortun) si impegneranno nelle ricerche della ragazza. Le stesse che porteranno all’entrata in scena di Vera…

La Promessa, spoiler: Lope conosce Vera

Ad un certo punto, mentre si troverà da solo nei boschi, Lope vedrà infatti una ragazza nascosta dietro un albero. Credendo che si possa trattare di Maria, il cuoco si avvicinerà a lei, ma si troverà di fronte Vera, che – spaventata – gli intimerà di andarsene puntandogli contro un coltellino visibilmente appuntito.

Dopo averla tranquillizzata con tanta fatica, convincendola tra l’altro a poggiare per terra il coltellino, Lope riuscirà a far sì che Vera si presenti e gli dica che sta scappando dal padre, un uomo che definirà un vero e proprio “mostro”. Un discorso decisamente strano, che però sembrerà fare breccia nel cuore di Lope, tant’è che l’uomo proporrà a Vera una soluzione di emergenza per trascorrere la notte…

La Promessa, trame: Lope nasconde Vera nella tenuta

Eh sì: possiamo anticiparvi che, dopo aver constatato che la ragazza è davvero preoccupata dall’idea di essere rintracciata dal papà, Lope porterà Vera a La Promessa e la nasconderà all’interno della soffitta, facendole giurare che non uscirà lì per nessun motivo al mondo (e promettendole che, qualche ora dopo, le porterà del cibo e qualcosa con cui rinfrescarsi).

Ma Vera manterrà davvero la parola data? E, soprattutto, quale sarà il motivo della sua fuga? Tutte domande che troveranno risposta nel lungo termine anche perché, ve lo diciamo sin da ora, Vera Gonzalez entrerà a far parte del cast fisso della telenovela… Seguici su Instagram.