La Promessa: Cruz mette in difficoltà Pia, ecco perché | Anticipazioni

Un difficile confronto è in arrivo per Pia Adarre (Maria Castro) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La governante verrà infatti messa in difficoltà dalla dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a causa di una domande specifica sull’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez).

La Promessa, news: Feliciano scopre che Petra è sua madre

La storyline si delineerà nel momento in cui Petra confesserà a Feliciano (Marcos Orengo) che è in realtà sua madre e non sua sorella, come invece ha sempre creduto. Scosso, lui si rifiuterà inizialmente di confrontarsi con la donna, ma poi accetterà di ascoltare la sua versione della storia. Tuttavia, tale chiarimento non andrà esattamente come il giovane Arcos sperava, in primis perché Petra si rifiuterà di dirgli il nome di suo padre.

Arrabbiato, Feliciano penserà dunque che è arrivato il momento di smettere di proteggere Petra e, dopo essersi confidato con la “fidanzata” Teresa Villamil (Andrea del Rio), la metterà in forte difficoltà dicendo a tutti i colleghi che è sua madre. Parole che nel giro di poco tempo costringeranno Petra a subire gli atteggiamenti “contrariati” di tutto il personale di servizio de La Promessa per un motivo ben specifico…

La Promessa, trame: tutti contro Petra

Eh sì: a partire da Romulo Baeza (Joacquin Climent), tutti quanti cominceranno a domandarsi come abbia fatto Petra non mostrare un briciolo di empatia per la gravidanza di Pia, ormai giunta al termine, se lei per prima era passata in una situazione analoga e ha dovuto nascondere Feliciano facendolo passare per suo fratello con l’aiuto dei suoi genitori.

Questo interrogativo, tra l’altro, assumerà un connotato ancora più negativo quando tutti quanti ricorderanno che la Arcos è macchiata addirittura del “rapimento” del piccolo Diego, poi ritornato nella tenuta grazie ad una pista fornita da Feliciano.

Non a caso, ciascun componente del personale di servizio de La Promessa se la prenderà con Petra appena verrà fuori la verità su Feliciano. A quel punto, la Arcos sfogherà tutta la sua frustrazione su Teresa, accusandola ingiustamente di aver convinto Feliciano con le sue “moine” a metterla in cattiva luce con i colleghi.

La Promessa, spoiler: Cruz mette Pia in difficoltà

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, le voci di una relazione madre-figlio circa Feliciano e Petra arriveranno anche alle orecchie di Cruz, che nel bel mezzo di un dialogo chiederà a bruciapelo a Pia se sa qualcosa su tale “chiacchiera”. Visibilmente in difficoltà, anche perché saprà benissimo che la Ezquerdo non si sta sbagliando, la Adarre non saprà che tipo di risposta dare alla dark lady e si limiterà a dirle che non ha sentito nulla a riguardo.

Una menzogna in piena regola che Pia deciderà di raccontare a Cruz per non scendere allo stesso livello di Petra, "maestra" nel compiere torti e cattiveria alle altre persone. Non a caso, Pia non mancherà di sottolineare la sua "buona azione" a Petra, la quale dovrà deciderà se parlare apertamente a Cruz del suo vero legame di parentela con Feliciano prima che lo scopra da sola…