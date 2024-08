La Promessa: il segreto di Leonor | Anticipazioni

Un nuovo “segreto” terrà banco nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Ritornata nella tenuta dopo aver studiato moda a Parigi, Leonor de Lujan (Alicia Bercan) riuscirà a spiazzare i genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Leonor ai ferri corti con Martina e Curro

Come prima cosa, è bene precisare che Leonor sarà la prima a rendersi conto del fatto che i “cugini” Martina (Amparo Pinero) e Curro de la Mata (Xavi Lock) hanno avviato una relazione, poiché si troverà ad assistere per caso ad un loro bacio. Tuttavia, prima di parlarne con loro, la ragazza darà tempo ai parenti di essere sinceri con lei, ma finirà per arrabbiarsi quando nessuno dei due le farà menzione della liaison in corso.

Trovando nella loro omissione una mancanza di fiducia nei suoi riguardi, Leonor litigherà bruscamente con Martina e Curro, tagliando qualsiasi tipo di rapporto con loro. Una “maretta” che, nel giro di poco tempo, verrà notata da Margarita (Cristina Fernandez), ma anche da Cruz, la quale a quel punto vorrà approfondire la questione, ovviamente con l’aiuto del marito Alonso.

La Promessa, trame: i litigi tra Martina e Leonor aumentano

Visto che si sentirà estremamente in colpa per non avere avuto il coraggio di confessare alla cugina di essersi innamorata di Curro, Martina cercherà infatti a più riprese di scusarsi con Leonor, chiedendole diverse volte perdono. Ogni tentativo risulterà però vano, con Leonor che inizierà a risponderle in malo modo persino alla presenza di testimoni, come ad esempio un giorno a colazione di fronte ad Alonso.

Proprio per questo, visto che fin da bambine le due ragazze erano solite andare d’accordo, Alonso e Cruz troveranno il modo di parlare da soli con Leonor e le chiederanno cosa non va nel rapporto con Martina e per quale motivo sono ai ferri corti. Messa alle strette, la Lujan sceglierà di non rivelare ai genitori che Martina ha iniziato una relazione con Curro, ma dirà di essere pensierosa perché non sa come comunicare loro una decisione che ha preso…

La Promessa, spoiler: il segreto di Leonor

Appena Cruz e Alonso le faranno cenno di parlare, Leonor dirà loro di aver ricevuto una proposta di lavoro negli Stati Uniti nella redazione di un magazine di moda. Parole che spiazzeranno i marchesi, sia perché non vorranno spedire la figlia dall’altra parte del mondo, sia perché a loro giudizio non ha certo bisogno di lavorare dato la grossa fortuna familiare di cui dispone.

Leonor non vorrà però sentire ragioni. Sottolineerà infatti che, in realtà, tutta la fortuna dei Lujan passerà in eredità al fratello Manuel (Arturo Sancho), che conta sulla sorella Catalina (Carmen Asecas) per la gestione della tenuta. Insomma, Leonor si sentirà un po’ come l’ultima ruota del carro, ragione per la quale vorrà emanciparsi e costruire il futuro che ritiene più adeguato per lei.

Non a caso, di fronte alla contrarietà dei suoi genitori, dirà che partirà comunque per gli Stati Uniti, con o senza il loro consenso… Seguici su Instagram.