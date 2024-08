La Promessa: Jana “lascia” Manuel | Anticipazioni

Anche se potrà tirare un sospiro di sollievo per Maria Fernandez (Sara Molina), che tornerà a casa sana e salva dopo essere stata rapita da Valentin (Carlos Suarez), Jana Exposito (Ana Garces) si arrabbierà tantissimo col suo “amato” Manuel de Lujan (Arturo Sancho) per un motivo ben preciso. Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, deciderà di troncare la relazione con lui…

La Promessa, news: Manuel costretto a raggiungere Jimena

Come vi abbiamo segnalato in precedenza, sarà Manuel ad avvertire la guardia civile del rapimento di Maria. Una decisione che il marchesino prenderà in netto contrasto con la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che invece non vorrà mettersi in contatto con le autorità per evitare di avere nuovamente tra i piedi il sergente Funes (Rafa de Vera). Un gesto che Jana apprezzerà tantissimo, anche se chiederà a Manuel di starle vicino finché non verrà ritrovata Maria.

Tuttavia, Lujan non potrà rispettare tale promessa: dato il trasferimento di Jimena de los Infantes (Paula Losada) a casa dei genitori, Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) pretenderanno che il ragazzo vada a fare visita alla moglie per mettere a tacere i primi chiacchiericci sulla loro separazione. Seppur controvoglia visto che la consorte ha incendiato la tenuta e messo a repentaglio la vita della sorella Catalina (Carmen Asecas), Manuel si piegherà controvoglia alla volontà dei marchesi e partirà per qualche giorno…

La Promessa, trame: Abel gioca d’astuzia con Jana

Durante la trasferta di Manuel, soprattutto grazie ad un intuizione dello stesso Alonso, Maria verrà ritrovata nella grotta dove l’ormai defunto Valentin l’avrà nascosta e sarà riportata a casa sana e salva. Seppur felicissima all’idea di poter stare nuovamente con la sua migliore amica, Jana non potrà però fare a meno di pensare che, nonostante ciò che le aveva promesso, Manuel l’ha abbandonata nel momento in cui aveva maggiore bisogno di lui.

Su tale pensiero farà leva anche il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) per innescare delle nuove insicurezze in Jana. Durante un dialogo con la domestica, il medico farà infatti presente alla ragazza che finché starà dietro a Manuel sarà sempre la sua seconda scelta perché, in fondo, è sposato con Jimena e ha dei doveri nei suoi confronti. Parole che faranno prendere alla Exposito una drastica decisione…

La Promessa, spoiler: Jana lascia Manuel

Appena potrà parlare faccia a faccia con Manuel, Jana dirà infatti a chiare lettere al marchesino di aver compreso che lei è “l’altra” all’interno del suo matrimonio con Jimena. Per questo, dato che l’ha lasciata da sola proprio quando aveva maggiore bisogno di lui, Jana farà sapere a Manuel che è meglio chiudere il loro rapporto. In tal senso, c’è da dire che Lujan cercherà di rassicurare la Exposito, ma quest’ultima non gli darà (almeno per ora) la possibilità di rimediare.

Insomma, ancora una volta sembrerà che Abel abbia vinto la sua battaglia, ma Manuel non si arrenderà di fronte a questa difficoltà perché ormai ha compreso che è Jana e non Jimena la donna con la quale vuole stare.