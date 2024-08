La Promessa: Maria rapita e rinchiusa in una grotta! | Anticipazioni

Un rapimento monopolizzerà le prossime puntate italiane de La Promessa. La domestica Maria Fernandez (Sara Molina) sparirà infatti nel nulla poiché qualcuno la rapirà e rinchiuderà all’interno di una grotta. Cerchiamo dunque di fare ordine su questa storyline…

La Promessa, news: Maria fa una scelta tra Lope e Salvador

Per prima cosa, è bene precisare che Maria farà chiarezza sui suoi sentimenti poco prima del drammatico rapimento. Nonostante il corteggiamento serrato avviato da Valentin (Carlos Suarez), un uomo che arriverà all’improvviso nella tenuta e si farà strada raccontando a tutti quanti di essere amico del figlio della cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval), Maria capirà che è il lacchè Salvador Romea (Mario Garcia) l’uomo che ha davvero fatto breccia nel suo cuore e gli chiederà con successo se possono riprendere la loro relazione dal punto nel quale l’avevano lasciata.

Una notizia che verrà accolta col sorriso anche da Lope Ruiz (Enrique Fortun), l’altro “contendente” di Maria appena ritornato a La Promessa dopo un periodo trascorso in un ristorante di Madrid. Tutto sembrerà dunque filare liscio nella vita della Fernandez, almeno finché non sparirà nel nulla. Circostanza che farà preoccupare tantissimo non solo Salvador, ma anche Jana Exposito (Ana Garces), la sua migliore amica.

La Promessa, trame: Jana preoccupata per la sparizione di Maria

Eh sì: quando nel corso della notte si renderà conto del fatto che Maria non ha più fatto ritorno alla tenuta dopo essere andata in città, Jana metterà immediatamente sull’avviso Salvador e Lope. I tre cominceranno quindi a cercare la ragazza, finendo per preoccuparsi tantissimo quando la Exposito ritroverà in mezzo al bosco e sporco di sangue lo scialle che la stessa Maria è solita portare.

A quel punto, Jana chiederà al maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) di intercedere con la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) affinché possano allertare la guardia civile, ma la dark lady risponderà negativamente a tale richiesta poiché non vorrà nuovamente avere tra i piedi il sergente Funes (Rafa de Vera).

Indisposta, Jana arriverà dunque a scontrarsi apertamente con Cruz, dandole addirittura dell’ottusa, e non incorrerà in ripercussioni soltanto perché la marchesa non verrà generare una reazione del figlio Manuel (Arturo Sancho), che prenderà le difese della Exposito.

La Promessa, spoiler: Maria è rinchiusa e legata in una grotta

E così, proprio quando Manuel se ne infischierà del parere di Cruz ed avviserà il sergente Funes affinché possa avviare le ricerche della scomparsa, i telespettatori apprenderanno che Maria è rinchiusa e legata all’interno di una grotta in cerca di aiuto.

Chi l’avrà rapita? Almeno inizialmente, i sospetti sembreranno ricadere su Jeronimo Gamboa (Andres Suarez), il socio-lacchè di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) infiltrato a La Promessa per portare avanti il traffico internazionale di armi “mascherato” dalla produzione di marmellate avviata con Catalina de Lujan (Amparo Fernandez). Tutto lascerà infatti pensare che Jeronimo abbia voluto mettere fuori gioco Maria, “colpevole” di essersi introdotta nel magazzino dove lui e Pelayo hanno nascosto le armi.

La verità sarà però un'altra e, se avete fatto caso ai nostri post precedenti su Maria, probabilmente avrete anche già intuito la risposta…