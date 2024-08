La Promessa: Salvador minaccia Jeronimo! Ecco perché | Anticipazioni

Nervi tesi nelle prossime puntate italiane de La Promessa. A scatenare tutto quanto, ovviamente, sarà il licenziamento ingiusto di Maria Fernandez (Sara Molina) messo in atto da Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Circostanza che farà perdere le staffe al fidanzato di lei, Salvador Romea (Mario Garcia), che se la prenderà con il valletto Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) per un motivo ben preciso.

La Promessa, news: il furto dell’orologio di Lorenzo

Tutto partirà quando il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) noterà che dalla sua stanza è stato rubato un prestigioso orologio. I sospetti ricadranno su Maria, “colpevole” di aver rimesso a posto la sua camera nel giorno del furto. Senza approfondire oltre la questione, Cruz procederà dunque con il licenziamento di Maria, che si troverà costretta a rifugiarsi nella casa abbandonata che apparteneva all’anziana Ramona (Inma Perez Quiros).

Grazie alle investigazioni portate avanti da Abel Bueno (Alejandro Vergara) per rientrare nelle grazie di Jana Exposito (Ana Garces) si scoprirà però che ad effettuare il furto è stato Jeronimo, il falso valletto di Pelazo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) in combutta con lui nel traffico di armi illegali. Un particolare che, purtroppo, si ritorcerà contro la stessa Maria…

La Promessa, trame: Pelayo riesce a “salvare” Jeronimo

Eh sì: dato che non può rischiare che Jeronimo venga allontanato dalla tenuta, Pelayo si troverà costretto a scendere a patti sia con il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) e sia con lo stesso Lorenzo, promettendo ad entrambi che Gamboa pagherà per ciò che ha fatto pur continuando ad essere al suo servizio. Romulo e Baeza si impegneranno dunque a mantenere il completo riserbo sulla questione, di cui non verrà messa al corrente nemmeno Cruz.

Proprio per questo, la marchesa si rifiuterà di riassumere Maria, come invece la governante Pia Adarre (Maria Castro) le chiederà di fare. Le voci della colpevolezza di Jeronimo non resteranno però all’oscuro degli altri domestici de La Promessa, Salvador compreso…

La Promessa, spoiler: Salvador minaccia Jeronimo

Tra i due uomini si verrà dunque a creare uno scontro piuttosto acceso che raggiungerà il suo apice quando Salvador prenderà un mano un coltellino e lo punterà alla gola di Jeronimo. Fortunatamente ad evitare il peggio penserà Feliciano Arcos (Marcos Orengo), che spronerà Salvador a non commettere una sciocchezza se davvero tiene a Maria e vuole far sì che possa tornare al lavoro.

Il tutto mentre la stessa Maria sarà ancora ignara del fatto che è proprio Jeronimo il colpevole e che, nonostante tutto, Cruz non vuole riassumerla. Jana e Salvador non sapranno infatti come darle l’infausta notizia… Seguici su Instagram.