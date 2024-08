My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi e Benal si sposano

Un tristissimo matrimonio è in arrivo nelle puntate di My Home My Destiny in onda su Canale 5 nei prossimi weekend. Anche se sarà in carcere, dove verrà richiuso dopo aver rapito l’ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir), Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) accetterà di sposare l’infermiera Benal (İncinur Sevimli). Tuttavia, lo farà per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, news: Benal dà alla luce la piccola Mujgan

La storyline si intensificherà proprio il giorno dell’arresto di Mehdi. In quegli stessi attimi, Benal verrà infatti colta dalle doglie del parto e riuscirà a dare alla luce una bambina grazie all’aiuto di Sultan (Hülya Duyar), Emine (Naz Göktan) Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara).

Proprio come aveva già comunicato in precedenza a Cemile (Elif Sönmez), Benal deciderà di chiamare la piccolina Mujgan, proprio in onore alla defunta cognata Müjgan Karaca (Zeynep Kumral), uccisa dall’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).

Un lieto evento che però non potrà essere condiviso a dovere da Mehdi, dato che non potrà nemmeno prendere in braccio la bambina e dovrà restare in carcere finché il giudice non emetterà la sua condanna definitiva per ciò che ha fatto a Zeynep. Proprio per questo, nonostante il parere contrario del marito Nuh (Fatih Koyunoğlu), Cemile si farà venire in mente un’idea.

My Home My Destiny, trame: Cemile convince Mehdi a sposare Benal

Eh sì: puntando sul fatto che Mehdi potrà vedere più facilmente la piccola Mujgan qualora ci fosse un legame di famiglia con Benal, Cemile insisterà affinché l’infermiera e il fratello si sposino in fretta e furia all’interno del carcere. Seppur inizialmente restio, Mehdi accetterà dunque di agire in tal modo soltanto quando, come vi abbiamo già anticipato, Cemile accetterà di consegnare all’ormai ex moglie di Zeynep un suo particolare “regalo d’addio”.

Dato che Cemile eseguirà la richiesta senza battere ciglio, Mehdi darà il suo benestare per sposare Benal, che a dirla tutta cercherà invece di tirarsi indietro, sostenendo di non sentirsi pronta a diventare la moglie di un uomo che, in fondo, non l’ha mai amata e le ha sempre preferito Zeynep. Comunque sia, anche in questo caso, alla fine l’avrà vinta Cemile e pure Benal si preparerà per il matrimonio.

My Home My Destiny, spoiler: Benal e Mehdi si sposano

Partendo da ciò, Benal e Mehdi diventeranno marito e moglie nel giro di pochissimi giorni, con l’infermiera che sottolineerà fin da subito all’uomo che ha accettato di sposarlo soltanto per dare una famiglia stabile ed un padre a Mujgan. Si creeranno quindi i presupposti per una cerimonia privatissima, alla quale Nuh e Cemile potranno partecipare soltanto quando lo scambio di voti nuziali sarà già stato effettuato.

E proprio in tal senso, Nuh inizierà a farsi delle domande sul conto della consorte, alla quale chiederà perché sia lei e sia Mujgan si siano sempre comportate da madri con Mehdi, nonostante Zeliha Karaca (Nurşim Demir) sia ancora viva. A tale richiesta, Cemile preferirà però non rispondere alla scomoda domanda di Nuh, dando il via ad un altro mistero tutto da scoprire… Seguici su Instagram.