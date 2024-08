My Home My Destiny: Bariş si dichiara a Zeynep | Anticipazioni

Dal bacio “febbricitante” alla dichiarazione vera e propria. Nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, l’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk) deciderà di dare una vera e propria svolta al suo rapporto con Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) e si dichiarerà a lei. Tutto mentre la donna gli starà nascondendo qualcosa di estremamente importante sul conto dell’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol)…

My Home My Destiny, news: il primo bacio tra Bariş e Zeynep

Già sapete che il primo bacio tra Bariş e Zeynep avverrà in una circostanza molto particolare. In pratica, in seguito all’arresto di Mehdi, colpevole di avere rapito Zeynep, Bariş si ammalerà e finirà per avere la febbre altissima. A quel punto, accantonata un’iniziale riluttanza, Zeynep accetterà di andare a casa sua per prendersi cura di lui, come l’amica Emine (Naz Göktan) la spronerà a fare.

In preda al delirio della febbre, Bariş si farà dunque coraggio e darà un bacio sulle labbra a Zeynep, ma il giorno successivo fingerà di aver dimenticato di tutto quanto. Un particolare che sembrerà sollevare la Göksu, in imbarazzo per quanto successo con il suo capo…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş si dichiara a Zeynep

Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Baris darà il via ad un vero e proprio corteggiamento nei riguardi di Zeynep, inconsapevole del fatto che il fratello invalido Savaş (Kaan Altay Köprülü) prova una profonda gelosia ogni volta che si avvicina troppo alla ragazza. Oltre a chiederle più volte senza successo di dargli del tu, almeno quando non si trovano in ufficio, Baris ribadirà più volte a Zeynep che si sente a suo agio quando sta in sua compagnia.

Proprio per questo, nel bel mezzo di una merenda, Baris farà presente a Zeynep che sente le palpitazioni ogni volta che sta con lei, sciogliendo un po’ tutte le sue riserve. Non a caso, la ragazza accetterà di dare una chance al rapporto nascente con l’avvocato Tunahan, il quale ammetterà di ricordarsi del loro primo bacio. In ogni caso, Zeynep nasconderà a Bariş un importantissimo particolare…

My Home My Destiny, trame: la grande bugia di Zeynep

Zeynep accetterà infatti di assumere la difesa legale di Mehdi, accusato di aver accoltellato Bekir, un compagno di cella che aveva precedentemente tentato di ucciderlo. Vista la contrarietà di Bariş e delle sue due mamme, Zeynep diventerà però l’avvocato di Mehdi in gran segreto. Cosa che potrebbe fare andare su tutte le furie Bariş, qualora venisse alla luce… Seguici su Instagram.