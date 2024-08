Tempesta d’amore: Carolin scopre che Vanessa ha gravi problemi di salute… | Anticipazioni italiane

Tempesta d’amore sta per tornare in Italia con nuove puntate inedite… e tra le trame principali un ruolo di rilievo spetterà ancora una volta al triangolo sentimentale tra Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann)… Ecco dunque cosa ci riserverà questa appassionante storyline negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa allontana Carolin e Max

Da mesi ormai Vanessa è al centro di un complesso triangolo sentimentale dall’esito più che mai incerto. A lungo combattuta tra i suoi sentimenti per Carolin e quelli verso il fidanzato storico Max, la ragazza ha deciso di lasciare quest’ultimo per iniziare una relazione con la Lamprecht. Peccato solo che poco dopo la Sonnbichler abbia scoperto di aspettare un figlio dal fitness trainer!

Superato lo shock iniziale, Vanessa ha deciso di tenere il bambino e restare insieme a Carolin, garantendo però a Max la possibilità di essere presente nella vita del nascituro. La sua speranza di poter garantire al figlio una famiglia allargata in armonia, però, svanirà presto…

Nonostante le promesse fatte alla loro amata, Max e Carolin sembreranno infatti non riuscire a smettere di scontrarsi. Una situazione che stremerà Vanessa, spingendola a prendere una decisione difficile: prendere le distanze sia dal fitness trainer che dalla Lamprecht!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin scopre la verità sulla salute di Vanessa

È stato con questo drammatico colpo di scena che si sono concluse le puntate di Tempesta d’amore andate in onda in Italia prima della pausa estiva. Nei prossimi episodi inediti della soap – in onda sui nostri teleschermi a partire da lunedì 2 settembre – troveremo dunque Max e Carolin col cuore spezzato, a causa della decisione della loro amata.

Carolin in particolare soffrirà terribilmente per la distanza dalla fidanzata e finirà per confidarsi con Hildegard (Antje Hagen). Una decisione che le aprirà gli occhi! Grazie all’anziana cuoca, la Lamprecht scoprirà infatti il vero motivo per cui Vanessa ha preso le distanze da lei e Max: invece che prendere peso durante la gravidanza, a causa dello stress la Sonnbichler sta dimagrendo, mettendo dunque in pericolo la vita del nascituro.

Il risultato? Rendendosi finalmente conto di quali conseguenze la sua ostilità verso Max sta avendo sulla donna che ama, Carolin deciderà di deporre l'ascia da guerra e proporrà al "rivale" una tregua per il bene di Vanessa. Lui accetterà?