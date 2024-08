Tempesta d’amore: Nicole capisce di amare Erik! E ora? | Anticipazioni tedesche

Chi pensava che si trattasse di un fuoco di paglia o di una cotta passeggera dovrà ricredersi! Proprio quando sembravano aver trovato il partner per la vita, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) e Nicole Alves (Dionne Wudu) si troveranno infatti a fare i conti con dei sentimenti tanto scomodi quanto forti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a fine settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Nicole passano la notte insieme

Dopo tante delusioni sentimentali, nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Erik e Yvonne (Tanja Lanäus) sembrano aver finalmente trovato l’uno nell’altra l’amore della vita. Un amore che non farà che rafforzarsi nella prossima stagione della soap, tanto che i due convoleranno a nozze!

Nel frattempo un’altra bellissima coppia nascerà: Michael (Erich Altenkopf) ritroverà il sorriso al fianco della bellissima Nicole, madre della protagonista Ana (Soluna-Delta Kokol). Una relazione che – dopo l’iniziale ostacolo rappresentato da Robert (Lorenzo Patané) – evolverà rapidamente diventando qualcosa di molto serio…

Proprio allora, però, una notte inaspettata cambierà tutto: a causa dell’assunzione involontaria di stupefacenti, Erik e Nicole si risveglieranno nello stesso letto in una baita romantica del Fürstenhof, senza alcuna memoria di quanto accaduto. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Nicole prova dei sentimenti per Erik

Dopo aver a lungo temuto di essersi lasciati andare alla passione tradendo i rispettivi compagni, fortunatamente Vogt e la Alves riusciranno a ricostruire la notte precedente, scoprendo di non aver fatto nulla di sconveniente. E sarà proprio allora che accadrà qualcosa che nessuno dei due aveva preventivato…

Complice la curiosa esperienza vissuta insieme, Erik e Nicole finiranno infatti per avvicinarsi sempre più, arrivando a baciarsi. Un bacio che lascerà un segno profondo in entrambi! Se l’uomo sarà letteralmente ossessionato dal pensiero della bella Alves, infatti, anche quest’ultima si renderà conto di provare nei confronti dell’amico più di una semplice simpatia. Una situazione che non farà che peggiorare quando Vogt aiuterà la sua amata a riconciliarsi con la figlia Ana.

Erik e Nicole sono dunque destinati a diventare una coppia? E cosa ne sarà nelle rispettive relazioni con Yvonne e Michael? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo! Seguici su Instagram.

(Puntate 4272-89 in onda in Germania dal 4 al 27 settembre 2024)