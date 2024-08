The Family anticipazioni: Ekrem e Yağmur, salta il matrimonio! Ecco perché

Nessun matrimonio in vista per Yağmur Akın (Yüsra Geyik) ed Ekrem (Umutcan Ütebay) nelle puntate finali della prima stagione di The Family. Nel giorno prescelto per la festa di fidanzamento, il giovane manderà infatti a monte le nozze per un motivo ben preciso. E in tutto ciò, ancora una volta, metterà lo zampino la perfida Hülya Soykan (Nur Sürer)…

The Family, news: Ekrem chiede a Yağmur di sposarlo

La storyline partirà nel momento in cui, grazie ad un piano messo in atto col “fratello” Cihan (Nejat İşler), Aslan (Kivanc Tatlitug) crederà erroneamente di avere ucciso il nemico İlyas Koruzade (Musa Uzunlar). A quel punto, nonostante le minacce di Kıymet (Rüçhan Çalışkur), la madre del Koruzade Senior, tutti i Soykan andranno avanti con le loro esistenze, compresa Yağmur che non si sentirà più in colpa per avere innescato la guerra tra le due famiglie a causa del suo rapporto pregresso con l’ormai defunto Serhat (Anil Ilter).

Proprio per questo, Ekrem approfitterà della situazione apparentemente favorevole venutasi a creare per chiedere con successo a Yağmur di diventare sua moglie. Partendo da ciò, i due ragazzi vorranno sposarsi il prima possibile, ma dovranno fare i conti con un intoppo…

The Family, trame: tutto pronto per la festa di fidanzamento ma…

Dopo aver scelto Aslan e Devin (Serenay Sarıkaya) come loro personali testimoni, i promessi sposi organizzeranno nei minimi dettagli la loro festa di fidanzamento, alla quale ovviamente inviteranno anche i genitori dello stesso Ekrem, residenti in un paesino lontano da Istanbul.

Tuttavia, quando saranno passate ormai diverse ore rispetto all’orario che avevano dato loro per presentarsi, Ekrem si preoccuperà dello strano ritardo dei suoi genitori e deciderà di fare una telefonata. Agendo in tale modo, Ekrem scoprirà dunque con estremo doloro che la sua mamma e il suo papà non appoggiano il suo matrimonio con Yağmur perché Hulya ha rivelato loro del passato da prostituta della ragazza!

The Family, spoiler: Ekrem manda a monte il matrimonio con Yağmur

Un dispetto in piena regola che, di fatto, farà saltare le nozze: Ekrem porterà Yağmur in disparte e le chiederà di rimandare il loro matrimonio perché non se la sente di diventare suo marito senza il consenso dei suoi genitori. Ancora una volta, Hülya interferirà dunque nella relazione amorosa della sorella di Devin, ma il destino le farà un brutto scherzo.

Ubriaco, Ergun Akın (Ozan Gözel) rivelerà a tutti quanti che Devin è in attesa di un figlio da Aslan. Particolare di cui nessuno era ancora a conoscenza. Una notizia che, ovviamente, Hülya non prenderà per niente bene… Seguici su Instagram.