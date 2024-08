The Family: Devin scopre di essere incinta! | Anticipazioni

L’attentato che costerà la vita a Aysel (Ecem Simge Yurdatapan) non sarà l’unico avvenimento importante delle prossime puntate di The Family. Dopo il grosso rischio corso dalla famiglia Soykan, Devin Akın (Serenay Sarıkaya) scoprirà infatti di essere in attesa del primo figlio dal marito Aslan (Kivanc Tatlitug). Una notizia che accoglierà con tanti dubbi…

The Family, news: inizia la vendetta di Ilyas

Come sapete, la storyline partirà nel momento in cui Aslan confesserà a Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar) che è stato lui ad uccidere il figlio Serhat (Anil Ilter). A quel punto, l’uomo vorrà vendicare la morte dell’erede e porrà Hülya (Nur Sürer) di fronte ad un bivio: riferendosi ad un segreto datato quarant’anni, Ilyas chiederà infatti alla donna se debba uccidere il figlio adottivo o quello di sangue. Un discorso criptico che non darà modo (almeno per ora) ai telespettatori di sapere se il bambino adottato a cui Koruzade si sta riferendo sia proprio Aslan oppure Cihan (Nejat İşler).

Fatto sta che Hülya non se la sentirà di dare una risposta a Ilyas, visto che considera suo figlio anche il bambino che non ha effettivamente partorito, cosa che scatenerà l’ira del boss. Il Koruzade Senior piazzerà infatti una bomba in una delle macchine dei Soykan e ad avere la peggio sarà proprio Aysel, in attesa di un figlio da Cihan…

The Family, spoiler: Devin scopre di essere incinta

Eh sì: approfittando del fatto che tutta la famiglia è solita recarsi alla tomba del patriarca Yusuf nel giorno dell’anniversario della sua morte, Ilyas farà esplodere l’ordigno proprio al cimitero. La più vicina all’automobile in quegli istanti sarà la sfortunata Aysel, che perderà la vita qualche ora dopo in ospedale, lasciando Cihan in uno stato di tristezza totale.

In quello stesso giorno tra i feriti, seppur in maniera lieve, ci sarà anche Devin, che verrà sottoposta alle analisi del sangue. La nostra protagonista resterà dunque visibilmente scossa quando l’infermiera Cemre le comunicherà che è in attesa del suo primo figlio, concepito circa tre settimane prima.

The Family, trame: cosa farà Devin col bambino?

In preda alla confusione più totale, non sapendo se sia giusto dare alla luce un bambino che farà parte di un clan mafioso e vedrà in continuazione sangue e violenza, Devin si confronterà inizialmente con la cognata Leyla (Canan Ergüder) e le chiederà di non parlare ad Aslan della sua gravidanza. Una situazione, decisamente spinosa, che non farà che peggiorare quando, al fine di intimidire tutti i Soykan, Ilyas farà buttare nella loro piscina il cadavere di un uomo che stava collaborando con Aslan.

A quel punto, visibilmente spaventata, Devin finirà per confessare ad Aslan di essere incinta e l’uomo accoglierà con immensa gioia la notizia di stare per diventare padre. Tuttavia, i dubbi di Devin continueranno, soprattutto quando una misteriosa bambina bionda e col sorriso stampato sulle labbra, frutto della sua immaginazione, continuerà ad apparirle davanti per rassicurarla… Seguici su Instagram.