The Family: Leyla vuole divorziare da Tolga | Anticipazioni

Decisioni importanti per Leyla Soykan (Canan Ergüder) nel futuro di The Family. La sorella maggiore di Aslan (Kivsnc Tatlitug) si sentirà infatti sempre più in trappola all’interno del suo matrimonio con Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) e, nonostante il parere contrario della madre Hülya (Nur Sürer), penserà di chiedergli il divorzio.

The Family, news: Leyla e la malattia segreta

Leyla comincerà a porsi delle domande sulla sua vita quando sentirà che ormai le resta poco tempo da vivere a causa della malattia neurodegenerativa di cui soffre e che sta nascondendo a tutti quanti. Per questo, dopo aver ripercorso il suo matrimonio infelice con Tolga, che non fa altro che tradirla, Leyla stringerà amicizia con un’infermiera, che la spingerà a prendere la decisione di porre fine al suo legame con l’uomo.

The Family, spoiler: Leyla vuole divorziare da Tolga

Dunque, pur sapendo di andare incontro alla reticenza della madre Hülya, Leyla si farà coraggio e, nel corso di una cena alla quale sarà presente tutta la sua famiglia, dirà a chiare lettere che lei e Tolga hanno deciso di divorziare. Appena la madre la inviterà a stare zitta e a non dire sciocchezze, il tono di voce di Leyla si farà dunque ancora più serio.

In pratica, Leyla intimerà alla madre di non intromettersi mai più nella sua vita, sottolineando che non capisce affatto per quale ragione sia contraria al suo divorzio da Tolga, quando non ha fatto altro che spingere Aslan a divorziare da Devin Akın (Serenay Sarıkaya). Due pesi e due misure, da parte di Hülya, che staranno piuttosto stretti a Leyla…

The Family, trame: cosa fa firmare Aslan a Tolga?

In tal senso, bisognerà così fare particolare attenzione a ciò che farà in seguito Aslan. Una volta che si confronterà con Leyla sul da farsi, Soykan farà in modo di restare a parlare da solo con il cognato e, con un modo di fare piuttosto brusco, lo inviterà a firmare in ogni sua pagina uno strano documento.

Di che cosa si tratterà? Da una successiva telefonata di Aslan sembrerà abbastanza chiaro che quella documentazione è in grado di mettere in grossa difficoltà Tolga, già invischiato nelle losche trame di İbrahim Soykan (Levent Ülgen), che lo starà appunto utilizzando come sua spia personale per avere informazioni su tutto ciò che fa Aslan…