Endless Love: Nihan consegna a Kemal il suo diario segreto! | Anticipazioni

Fino a quando Nihan Sezin (Neslihan Atagul) potrà nascondere a Kemal Soydere (Burak Ozcivit) che la piccola Deniz è sua figlia? In realtà, come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri post dedicati alle anticipazioni di Endless Love, il momento della verità non tarderà ad arrivare, ragione per la quale Nihan prenderà un’importante decisione…

Endless Love, news: Kemal scopre che Deniz è sua figlia

Dopo tanti depistaggi portati avanti da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) con la complicità della sorella Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) per impedirgli di arrivare alla verità, Kemal riuscirà ad introdursi in orario notturno a casa dell’imprenditore e, dopo aver fatto saltare la luce grazie all’aiuto di Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), arriverà facilmente dalla bambina e le strapperà un capello.

A quel punto, Kemal farà un esame del DNA e scoprirà, una settimana dopo, che i suoi sospetti erano del tutto fondati: Deniz è sua figlia. Una notizia che lo riempirà di gioia, ma che al tempo stesso gli farà porre anche tantissime domande: in primis Soydere si chiederà per quale ragione Nihan abbia più volte negato che lui fosse il padre della bambina. Un interrogativo che farà aumentare ancora di più il suo astio per Emir…

Endless Love, trame: Kemal sulle tracce di Nihan

Una volta che svelerà tutto quanto a Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), all’oscuro come lui della vera paternità della piccola Deniz, Kemal vorrà dunque fare il possibile per rintracciare Nihan, fuori città su richiesta dello stesso Emir. Al fine di evitare che il suo nemico giurato sia con la Sezin al momento dell’incontro, Kemal farà dunque credere di avere organizzato una riunione last minute con due soci importantissimi per Kozcuoğlu.

Un vero e proprio inganno al quale Emir sembrerà credere, tant’è che si allontanerà dal luogo sicuro nel quale ha portato Nihan, ma che verrà smascherato da Asu, la quale si recherà nel ristorante e scoprirà che Kemal ha annullato all’ultimo l’incontro prefissato. Appena arriverà sul posto, Kemal avrà dunque pochissimi istanti per confrontarsi con Nihan…

Endless Love, spoiler: Nihan consegna a Kemal il suo diario segreto

Messa in allerta dalla madre Vildan (Neşe Baykent), a sua volta avvertita da Leyla, Nihan non si farà cogliere impreparata quando Kemal si presenterà nell’abitazione dove Emir l’ha portata e, oltre a confermargli che Deniz è sua figlia, deciderà di consegnargli il diario segreto nel quale ha spiegato per filo e per segno per quale ragione lei ha cercato di tenere nascosta la reale paternità della bimba.

A Kemal non resterà dunque altra scelta se non quella di prendere il diario e andare via, visto che Emir sopraggiungerà all’improvviso sul posto dopo aver ricevuto la telefonata da Asu sulla riunione saltata. Il chiarimento tra Kemal e Nihan sarà quindi rimandato a data da destinarsi, anche se il destino potrebbe offrire ai due protagonisti una nuova occasione…

Eh sì: Emir lascerà infatti nuovamente da sola la consorte quando riceverà la notizia del risveglio dal coma di sua madre Müjgan (Ayşen İnci). Circostanza che potrebbe spingere Soydere a farsi nuovamente avanti… Seguici su Instagram.