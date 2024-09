Endless Love: Mujgan “aiuta” Nihan, ecco come | Anticipazioni

Anche se si risveglierà dal coma dopo più di vent’anni, Müjgan Kozcuoğlu (Ayşen İnci) capirà subito di che pasta è fatto il figlio Emir (Kaan Urgancioglu). Non a caso, nelle puntate di Endless Love in onda nei prossimi mesi, la donna deciderà di aiutare Nihan Sezin (Neslihan Atagul) in un modo del tutto inaspettato…

Endless Love, news: Mujgan si risveglia dal coma

Nei nostri post precedenti, vi abbiamo svelato che Mujgan si risveglierà all’improvviso, un particolare – questo – che riempirà di gioia sia Emir e sia Asu (Melissa Asli Pamuk); al contrario Galip (Burak Sergen) non sarà per niente entusiasta del miglioramento nella salute della consorte, poiché temerà che riveli tutte le nefandezze che ha commesso in passato, compreso il suo tentato omicidio.

Tuttavia, anche se tenterà di farle del male, Galip non riuscirà a mettere a tacere nuovamente la moglie, ciò perché Emir non si fiderà affatto di lui e ingaggerà un’infermiera 24 ore su 24 al capezzale della madre. Oltre a ciò, Emir passerà tantissimo tempo in compagnia di Mujgan, rivelandole tra le altre cose che deve stare in guardia dal “nemico” Kemal Soydere (Burak Özçivit), visto che ha appena scoperto da Nihan di essere il vero padre di Deniz. Una confidenza che, nel giro di poco tempo, si ritorcerà contro Kozcuoğlu.

Endless Love, spoiler: Mujgan “aiuta” Nihan

Un giorno, quando avrà già il sospetto che Emir possa aver intuito che Kemal sa tutta la verità su Deniz, Nihan troverà la forza di confidarsi con Mujgan (che in quel momento sarà sveglia) e le dirà di non essere innamorata di Emir visto che si è trasformato in un uomo spietato e senza scrupoli capace di farle del male, esattamente come Galip ha fatto con lei anni addietro.

Neanche a dirlo, tali parole faranno breccia nel cuore di Mujgan, la quale tirerà fuori le poche forze che ha in corpo per far capire a Nihan, attraverso poche parole, che Emir sa tutta quanto su Kemal e Deniz e che deve stare attenta. Un vero e proprio gesto nobile di Mujgan, che innescherà una serie di eventi…

Endless Love, trame: Kemal e Nihan decidono di stare in guardia

Messa in allerta, Nihan avviserà subito Kemal, spronandolo a prestare attenzione perché Emir ha scoperto tutto quanto ma ha deciso di tacere poiché probabilmente sta organizzando una rappresaglia contro di loro. Sospetti che entreranno ancora più nel vivo quando Nihan troverà la telecamera che Emir ha nascosto in un peluche che le ha regalato durante il suo ultimo ricovero in ospedale.

Appena capirà che Emir sta organizzando tutto quanto per trasferire Deniz all'estero, Kemal penserà quindi a una controffensiva, col permesso di Nihan, che coinvolgerà i genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar). Anche in questo caso, qualcuno sarà però un passo avanti ai nostri protagonisti…