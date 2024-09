La Promessa: Alonso indaga sull’incidente di Curro e Feliciano | Anticipazioni

Ipotetici guai in vista per Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Turbato dallo strano incidente che ha coinvolto il “nipote” Curro (Xavi Lock) e il valletto Feliciano Arcos (Marcos Orengo) nel corso di una battuta di caccia, il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) deciderà di indagare più a fondo sulla faccenda…

La Promessa, news: l’incidente di Curro e Feliciano

La storyline partirà nel momento in cui Cruz e Lorenzo convinceranno Alonso ad organizzare la sopracitata battuta di caccia al fine di festeggiare il titolo di “barone di Linaja” ottenuto da Curro. In realtà, i due cognati vorranno però sbarazzarsi del ragazzo pur di impedirgli di assumere la baronia. Non a caso, dopo aver finto un attacco di sciatica per non presenziare l’evento, Lorenzo assolderà un sicario, a cui darà l’espresso ordine di assassinare Curro per poi far passare la tragedia come il frutto di uno sfortuna proiettile vagante.

Nel bel mezzo della battuta di caccia, Curro verrà dunque ferito ad una spalla, ma ad avere la peggio sarà Feliciano, che si prenderà una pallottola nel basso ventre. Il destino sarà infatti piuttosto infausto per il figlio di Petra (Marga Martinez)…

La Promessa, spoiler: Alonso comincia ad indagare sull’incidente di Feliciano e Curro

Mentre Curro darà dei leggeri segni di ripresa in seguito ad una difficile operazione eseguita dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto della sorella Jana Exposito (Ana Garces), Feliciano morirà dopo giorni di agonia poiché la ferita si infetterà a causa di un’imprudente estrazione della pallottola eseguita da un altro medico.

Sconfortato da tutta la situazione venutasi a creare, Alonso non si capaciterà di come due pallottole possano essere sfuggite al controllo degli invitati alla caccia, dato che si è occupato personalmente di fare rispettare tutte le procedure fondamentali per evitare pericolosi incidenti. Proprio per questo, accompagnato dal figlio Manuel (Arturo Sancho), Alonso andrà sul luogo dove l’ormai defunto Feliciano e Curro sono rimasti feriti e cercherà di capire l’esatta traiettoria dalla quale sono partiti gli spari.

Tuttavia, analizzati i dettagli, Alonso continuerà a non essere pienamente convinto del semplice incidente e darà l’impressione di essere disposto a tutto pur di far luce sulla spinosa questione.

La Promessa, trame: Cruz si mostra empatica con Petra ma…

In tutto ciò come si muoverà Cruz? In tal senso, c’è da dire che la marchesa riuscirà a convincere Petra a staccarsi dal capezzale di Feliciano, scoprendo proprio in quella circostanza – grazie ad una parola di troppo della donna – che il valletto era il figlio e non il fratello della sua “ancella personale”. In preda ai sensi di colpa, poiché voleva uccidere soltanto Curro e non di certo Feliciano, Cruz si mostrerà dunque comprensiva con Petra e si dirà disponibile a pagare tutte le spese del funerale del ragazzo, che avverrà nel paese in cui è nato.

Un’iniziativa che colpirà tantissimo Petra, ignara del fatto che ci sia proprio Cruz dietro la morte dell’adorato figlio. Tuttavia, questa magnanimità della Ezquerdo non durerà a lungo. Possiamo infatti anticiparvi che la disponibilità con Petra farà da contraltare alla furia che Cruz mostrerà nei riguardi di Pia, colpevole di averle nascosto, tempo addietro, che Feliciano fosse il figlio della sua donna di fiducia… Seguici su Instagram.