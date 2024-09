La Promessa: Petra va in tilt per Feliciano, Cruz avrà una sorpresa… | Anticipazioni

Petra Arcos (Marga Martinez) come non l’avete mai vista. È ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Devastata dalla morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo), la fedele “ancella” di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) farà davvero fatica a staccarsi dal corpo senza vita del parente. Circostanza che porterà la governante Pia Adarre (Maria Castro) a chiedere un favore alla marchesa…

La Promessa, news: ecco perché muore Feliciano

In primis è bene chiarire che Feliciano perderà la vita a causa di un fatale errore. Arcos si prenderà infatti una pallottola nel basso ventre nel corso di una battuta di caccia. Il vero destinatario del proiettile era Curro de la Mata (Xavi Lock), che resterà a sua volta ferito ma se la caverà in seguito ad un’operazione eseguita in extremis dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto della sorella Jana Exposito (Ana Garces).

Ad organizzare il piano omicida contro Curro, che però andrà a discapito del povero Feliciano, saranno la stessa Cruz e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), desiderosi di liberarsi del ragazzino per impedirgli di diventare il nuovo barone di Linaje. Una serie di sfortunate coincidenze porterà dunque Feliciano alla morte…

La Promessa, trame: la morte di Feliciano

Su richiesta di Petra, che le implorerà di fornire una minima assistenza al “fratello”, Cruz darà ordine al medico di famiglia di visitare Feliciano. Indisposto dal fatto che i suoi servizi siano stati richiesti per un componente della servitù, il dottore visiterà dunque Arcos in maniera piuttosto sommaria e, alla fine, deciderà di estrargli la pallottola dal ventre senza anestesia e senza curarsi minimamente di ripulire i suoi strumenti.

Dopo un’apparente ripresa, Feliciano comincerà dunque a stare nuovamente male ed avrà la febbre altissima. Tale circostanza spingerà la fidanzata Teresa Villamil (Andrea del Rio) a chiedere aiuto ad Abel e a Jana affinché possano prendersi cura anche del suo amato. I due sottovaluteranno però le condizioni del giovane valletto poiché proprio in quegli istanti staranno per operare Curro. Il risultato sarà dunque funesto: Feliciano morirà poche ore dopo, tra le braccia della madre Petra.

La Promessa, spoiler: Petra non riesce a staccarsi dal corpo senza vita di Feliciano

E così mentre Teresa riverserà la sua ira su Jana e Abel (colpevoli di non essere mai andati a visitare Feliciano) ma anche su Catalina (Carmen Asecas) per come la sua famiglia ha totalmente ignorato il suo fidanzato, Petra si chiuderà in un silenzio profondo e vorrà restare da sola col figlio nella stanza. Per tale ragione, non lascerà passare nessuno, non permettendo ai colleghi di congedarsi da Feliciano.

Trascorse 24 ore, visto che starà per arrivare il momento del funerale, Pia si troverà quindi costretta a recarsi da Cruz per chiederle di scendere negli alloggi della servitù e convincere Petra a “lasciar andare” Feliciano. Seppur riluttante all’idea, alla fine Cruz asseconderà la richiesta di Pia ed andrà da Petra per porgerle il suo personale conforto.

Fortunatamente la marchesa riuscirà a fare ragionare Petra, ma al tempo stesso apprenderà che Feliciano era il figlio e non il fratello della domestica. Un particolare che la Arcos, fino a quel momento, aveva negato, nonostante le sue richieste in tal senso. Resta dunque da chiedersi come reagirà Cruz di fronte a questa grave omissione da parte della sua complice numero uno…