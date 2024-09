La Promessa: Feliciano muore o ce la fa? Petra e Teresa furiose! Anticipazioni

Una morte shock sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa: dopo giorni di agonia, Feliciano Arcos (Marcos Orengo) morirà infatti tra le braccia della madre Petra (Marga Martinez). Un dolore, quello della donna, che verrà condiviso da Teresa Villamil (Andrea Del Rio), la promessa sposa del ragazzo…

La Promessa, news: Feliciano ferito insieme a Curro

Già sapete che Feliciano verrà ferito da un colpo di fucile nel bel mezzo di una battuta di caccia organizzata dagli spietati Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), al fine di assassinare Curro (Xavi Lock) ed impedirgli di diventare il nuovo barone di Linaja. Feliciano e Curro risulteranno dunque gravemente feriti, ma non potranno contare entrambi sul supporto del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara).

Convinti che Abel sia soltanto un incapace che porterà Curro a morire in tempi brevi, Cruz e Lorenzo chiederanno proprio a Bueno di occuparsi esclusivamente del parente. Su richiesta di Petra, Cruz farà quindi sì che Feliciano venga visitato da un medico del paese, che in realtà tenterà di tirarsi indietro appena scoprirà che il giovane è soltanto un componente della servitù.

Proprio per questo, forzato da Cruz a visitarlo, il dottore deciderà di estrarre dalla ferita di Feliciano la pallottola senza praticargli una minima anestesia. Come se non bastasse, non si preoccuperà minimamente di sterilizzare gli oggetti che utilizzerà, ne tanto meno ricucirà a dovere l’ammalato una volta eseguita tale operazione.

La Promessa, trame: Teresa supplica Jana e Abel di visitare Feliciano ma…

Nelle prime ore successive all’intervento, Feliciano sembrerà riprendersi leggermente, tant’è che ricomincerà a parlare con Teresa del loro imminente matrimonio; tuttavia, al termine di una merenda in compagnia di Salvador (Mario Garcia) e Lope (Enrique Fortun), il ragazzo perderà i sensi e gli subentrerà una febbre altissima. Una ricaduta che spaventerà tantissimo Petra, ma anche Teresa, la quale andrà a supplicare Abel e la sua assistente Jana Exposito (Ana Garces) affinché visitino Feliciano e le dicano che cosa sta succedendo.

Proprio in quegli istanti, data una trasfusione precedente di sangue che non sarà stata sufficiente, Abel e Jana staranno per sottoporre Curro ad una difficile operazione per estrargli la pallottola rimasta nella sua spalla. Bueno vieterà quindi alla Exposito di scendere da Feliciano per qualche istante per dare il via il prima possibile all’operazione. Tale particolare infastidirà tantissimo Teresa, la quale noterà subito che Curro sta per essere operato in una stanza pulita e completamente disinfettata, a differenza di quello che ha patito il suo Feliciano.

La Promessa, spoiler: la morte di Feliciano

A quel punto, Teresa andrà in cerca di un medico per il marchesato di Lujan ma l’uomo, purtroppo, non avrà buone notizie. Al termine di una visita, il dottore comunicherà a Petra e a Teresa che Feliciano sta per morire poiché la ferita si è infettata, a causa dell’operazione che gli è stata fatta per estrarre la pallottola senza un minimo di accortezza, ed è ormai arrivata ad un punto di non ritorno.

La funesta notizia porterà Petra a scagliarsi contro Jana e Abel, recriminando loro di non essersi avvicinati nemmeno per un secondo a Feliciano per capire se stesse bene o meno. Tuttavia, lo stesso Feliciano non sarà dello stesso avviso della madre: dopo aver sentito per caso dal medico che sta per morire, il ragazzo si confronterà proprio con Jana e, mostrandosi comprensivo con lei, le raccomanderà di stare accanto a Teresa quando lui non ci sarà più.

Un discorso lucido che avverrà prima di un ultimo saluto a Teresa e, soprattutto, a Petra, al quale Feliciano darà il suo completo perdono per avergli nascosto per anni di essere sua madre. Non a caso, Feliciano sottolineerà che i mesi a La Promessa sono stati i più belli della sua vita perché ha potuto viverla come madre. Queste saranno, infatti, le ultime parole pronunciate da Arcos, che poco dopo si spegnerà tra le braccia di Petra.

Una morte che lascerà sotto shock Petra e Teresa, che cominceranno a pensare che Feliciano avrebbe potuto salvarsi se solo qualcuno avesse avuto nei suoi confronti un minimo di riguardo, invece di concentrarsi soltanto su Curro. Un'acredine che investirà soprattutto Abel e Jana, sempre più devastata dai sensi di colpa per aver messo la salute del fratello al primo posto a discapito del buon Feliciano…