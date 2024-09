La Promessa, anticipazioni: Catalina fa infuriare Cruz, ecco perché

A La promessa, il matrimonio tra Catalina De Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) darà dei problemi ai “piccioncini” Salvador Romea (Maria Garcia) e Maria Fernandez (Sara Molina), che per ordine di Alonso (Manuel Regueiro) non potranno sposarsi finché non lo avranno fatto la figlia e il genero. Ma non solo: un’iniziativa sui generis di Catalina finirà anche per indisporre la stessa Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: Catalina accetta di sposare Pelayo

Nelle puntate andate in onda di recente su Canale 5, Catalina ha appena rifiutato la proposta nuziale di Pelayo. Tuttavia, col trascorrere delle settimane, la ragazza cambierà completamente idea sulla faccenda e chiederà lei stessa a Pelayo di sposarlo. Una proposta che il conte di Anil accetterà col sorriso sulle labbra poiché sarà realmente innamorato di lei, anche se continuerà a nasconderle di essersi accordato con Cruz per farla innamorare e portarla il più lontano possibile da La Promessa.

Presa dall’entusiasmo e dalla voglia di diventare quanto prima la moglie di Pelayo, Catalina chiederà dunque il permesso ad Alonso di poter celebrare il suo matrimonio. Ovviamente, il marchese non opporrà alcuna resistenza alle nozze della figlia e le darà completo campo libero per organizzarle. Ed è proprio ciò che farà andare su tutte le furie Cruz…

La Promessa, spoiler: l’idea “sui generis” di Catalina

Dato il legame di fiducia e di amicizia stretto con i domestici, in particolare con Simona (Carmen Flores Sandoval) che considera al pari di una seconda madre, Catalina comunicherà nel corso di una cena che intende organizzare un matrimonio al quale potrà partecipare, da invitata, anche tutta la servitù. Un’idea che farà raggelare il sangue a Cruz, la quale non vorrà mettersi alla pari dei suoi inservienti e cercherà di impedire alla figliastra di andare avanti con tale iniziativa.

Tuttavia, anche in questo caso, Cruz andrà incontro ad un sonoro no: Alonso non opporrà infatti alcun tipo di resistenza alla proposta di Catalina, così come Pelayo preciserà di essere disposto a tutto pur di dare alla futura moglie ciò che desidera per il loro grande giorno.

La Promessa, trame: Catalina assiste ad una discussione tra Pelayo e…

Comunque sia, prima di arrivare al fatidico scambio dei voti nuziali, Catalina si troverà ad assistere ad una strana discussione tra Pelayo e Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz), in visita alla tenuta dopo essere stato allontanato dal conte per via dell’orologio rubato incautamente a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Anche se assisterà a metà del litigio, Catalina comprenderà subito che Jeronimo è contrario al suo imminente matrimonio con Pelayo, ma non ne comprenderà la ragione soprattutto quando il fidanzato tenderà a minimizzare quanto ha visto.

Un passaggio fondamentale della trama perché, ancora inconsapevole del traffico illegale di armi portato avanti dal conte di Anil insieme al mercato delle marmellate che lei stessa gestisce, Catalina comincerà a porsi delle serie domande sul rapporto tra Pelayo e Jeronimo… Seguici su Instagram.