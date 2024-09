La Promessa anticipazioni: Cruz non molla e fa stare male Curro!

Mai prendere in giro la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) se non si vuole incorrere nelle sue diaboliche minacce. È ciò che succederà ai domestici nelle prossime puntate italiane de La Promessa e quanto accadrà sarà collegato alla sfortunata morte di Feliciano Arcos (Marcos Orengo)…

La Promessa, news: Cruz scopre che Feliciano era il figlio di Petra

Come sapete, Feliciano morirà in seguito ad un attentato organizzato da Cruz e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) – nel bel mezzo di una battuta di caccia – per liberarsi di Curro (Xavi Lock), che invece se la caverà in seguito ad una difficile operazione messa in atto dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces).

Visto che Petra (Marga Martinez) non riuscirà a staccarsi dal corpo senza vita del figlio, la governante Pia Adarre (Maria Castro) si troverà costretta a chiedere aiuto a Cruz affinché convinca la sua ancella ad allontanarsi un po’ da Feliciano in modo tale che venga preparato al meglio per il funerale.

Seppur riluttante, Cruz darà dunque ascolto alle parole di Pia e scenderà nei locali della servitù. Sarà allora che, in preda al dolore, Petra si lascerà sfuggire di fronte alla marchesa che Feliciano era suo figlio. Un particolare che, fino a quel momento, lei aveva sempre negato, nonostante ci fossero state esplicite richieste…

La Promessa, spoiler: Cruz minaccia tutti i domestici

Tuttavia, visto che si sentirà in colpa nei riguardi di Petra (essendo stata lei ad organizzare l’attentato mortale), Cruz non se la prenderà con la sua sottoposta ma con Pia, colpevole di non averle detto, tempo addietro, del legame di parentela reale tra la Arcos e il giovane valletto.

Anche in questo caso, mantenendo la calma, Pia riuscirà però a cavarsela, precisando a Cruz che, quando lei le ha chiesto lumi sul rapporto tra i due dipendenti, quella di Feliciano figlio di Petra era soltanto una voce che non trovava fondamento. Una “scusa” poco convincente che Cruz non manderà giù, tant’è che quello stesso giorno scenderà nei locali dei dipendenti e lancerà loro una forte minaccia: per tutti Feliciano deve restare il fratello di Petra, altrimenti dovrà prendere altri provvedimenti, più seri, contro di loro.

La Promessa, trame: l’ennesima cattiveria di Cruz

Ma per quale ragione Cruz vorrà mettere a tacere l’intera questione? Che cosa starà nascondendo? Nell’attesa di scoprirlo, possiamo anticiparvi che la cattiveria della signora non si fermerà qui: poche ore dopo, la dark lady andrà infatti in camera di Curro, ancora debole in seguito all’intervento eseguito da Abel e Jana, e gli svelerà che purtroppo Feliciano è passato a miglior vita.

Un’informazione che tutti quanti avevano nascosto a Curro, per ordine di Alonso (Manuel Reguiro), per evitare che il ragazzo potesse accusare un attacco cardiaco: lo stesso che, invece, Cruz gli procurerà apposta con le sue parole!

Non a caso, Abel e Jana saranno costretti a somministrare al giovane una dose massiccia di tranquillanti pur di calmarlo. Un'azione, quella di Cruz, che però non passerà inosservata ad Alonso, già dubbioso sulle modalità dell'incidente mortale di Feliciano che è quasi costato la vita al "nipote". E lo scontro sarà dietro l'angolo…