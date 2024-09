La Promessa anticipazioni: Jana viene punita, ecco perché

Guai in vista per Jana Exposito (Ana Garces) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, che come sapete dal prossimo 30 settembre sbarcherà su Rete 4 alle 19.35. E tutto partirà quando Curro de la Mata (Xavi Lock) le confesserà di avere scoperto che il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) è il suo vero padre…

La Promessa, news: la confessione shock di Curro

Tutto partirà quando Jana comincerà a prendersi cura in maniera continuativa di Curro, rimasto ferito in seguito all’attentato organizzato da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) nel quale ha perso per errore la vita Feliciano Arcos (Marcos Orengo).

Dato che inizierà a pensare che qualcuno abbia volutamente tentato di fare del male a quello che per lui è soltanto il nipote acquisito, Alonso si metterà d’accordo col dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) affinché faccia credere a tutti quanti che Curro abbia avuto una ricaduta in seguito all’operazione di estrazione della pallottola.

Una messinscena che il marchese porterà avanti per capire se qualcuno degli abitanti della tenuta ha tentato di assassinare Curro, finendo per fare del male a Feliciano. Non a caso, l’uomo si fiderà del consiglio di Abel e chiederà a Jana di non lasciare solo Curro nemmeno per un minuto. Un ordine che la Exposito non rispetterà quando, sentendosi in colpa, Curro le confesserà di avere scoperto ormai da diverso tempo che Alonso è il suo vero padre.

La Promessa, trame: Jana fa perdere le sue tracce

Non appena Curro le dirà di avere trovato mesi prima a casa di Ramona (Inma Perez Quiros) una lettera della madre Dolores (Anai Gonzalez) nella quale veniva confermato a chiare lettere che Alonso era suo padre, Jana si sentirà doppiamente tradita sia dal fratello, che le avrà taciuto la verità per parecchio tempo, e sia dalla stessa Ramona.

Sotto shock, Jana lascerà dunque la tenuta in preda ad una vera e propria crisi di panico e si nasconderà per diverse ore nella vecchia casa abbandonata di Ramona. Agendo in tale modo, si metterò però seriamente nei guai: nonostante gli sforzi di Curro di nascondere quanto accaduto con l’aiuto di Teresa (Andrea del Rio) e di Maria (Sara Molina), Cruz si renderà presto conto del fatto che la Exposito ha infranto l’unico ordine che le era stato dato e metterà subito Alonso sull’avviso.

La Promessa, trame: Jana viene demansionata

Dopo una notte di estenuanti ricerche, Maria riuscirà quindi a raggiungere Jana nella vecchia casa di Ramona e, seguendo gli ordini del preoccupatissimo Manuel (Arturo Sancho), la riporterà a La Promessa, dove Pia Adarre (Maria Castro) le chiederà subito conto della sua sciagurata azione e le dirà che Cruz e Alonso vogliono vederla perché intendono punirla per ciò che ha fatto.

Fortunatamente, Alonso deciderà di non procedere con il licenziamento di Jana, come invece Cruz lo inviterà a fare, ma si limiterà a demansionarla, non consentendole più di essere una delle domestica al servizio dei signori. La delegherà infatti alle faccende più dure e umili della casa, come le pulizie delle credenze o il taglio della legna. Punizione che Jana accetterà, rifiutandosi (almeno per ora) di avere un incontro chiarificatore con Curro…