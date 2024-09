La Promessa anticipazioni: Martina fa una confessione a Catalina, ecco quale

Una confessione importante di Martina de Lujan (Amparo Pinero) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Preoccupata per le cagionevoli condizioni di salute del fidanzato Curro de la Mata (Xavi Lock), rimasto ferito insieme a Feliciano Arcos (Marcos Orengo) durante una battuta di caccia, la ragazza deciderà infatti di parlare con la cugina Catalina (Carmen Asecas) della sua relazione con il giovane…

La Promessa, news: Curro e Feliciano feriti gravemente; ecco perché

Già sapete che la storyline partirà nel momento in cui Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) si metteranno d’accordo per assassinare Curro in modo tale da impedirgli di assumere il titolo di barone al posto del nonno Juan. Per agire indisturbati ed attribuire la colpa della sciagura ad un presunto proiettile vagante, i due cattivoni convinceranno Alonso (Manuel Regueiro) ad organizzare una battuta di caccia per dare l’annuncio del titolo nobiliare assunto da Curro.

Nel corso dell’evento, il sicario contattato da Lorenzo finirà però per ferire anche Feliciano. Le condizioni di salute del signorino, esattamente come quelle del valletto, appariranno estremamente preoccupanti. Tale circostanza farà disperare tantissimo Martina, che non riuscirà a nascondere la sua forte ansia.

La Promessa, trame: Martina confessa a Catalina che ama Curro

Non a caso, col trascorrere delle ore, Catalina non potrà fare a meno di notare che Martina è la più turbata per le condizioni in cui Curro si trova. Proprio per questo, le starà continuamente accanto per consolarla, finché non deciderà di chiederle conto della sua forte reazione. A quel punto, Martina sceglierà di essere completamente sincera con la cugina e le confesserà di essere da tempo innamorata di Curro.

Accantonato l’iniziale shock per la notizia, che non si aspettava minimamente, Catalina domanderà dunque a Martina se Curro contraccambi i suoi sentimenti e, appena riceverà un sì come risposta, non la giudicherà e sottolineerà che il parente è forte e riuscirà a riprendersi anche da questo ennesimo “scherzo” del destino.

La Promessa, spoiler: Abel decide di operare Curro

Le cose andranno però esattamente così? In realtà, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) noterà che la ferita di Curro si sta infettando sempre di più, ragione per la quale deciderà di sottoporlo ad una rischiosa operazione, senza portarlo nemmeno in ospedale, per cercare di estrargli la pallottola che è rimasta nella sua spalla fin dal giorno del ferimento.

Al suo fianco, per portare avanti l’intervento, Abel vorrà avere al suo fianco Jana Exposito (Ana Garces), che già avrà donato il sangue al fratello nel tentativo di salvargli la vita.

Un’accortezza, quella che tutti quanti riserveranno al signorino Curro, che finirà per indispettire Teresa Villamil (Andrea del Rio), soprattutto quando il fidanzato Feliciano avrà un pericoloso malore dopo un’apparente ripresa. Teresa supplicherà infatti Jana e Abel di dare un’occhiata a Feliciano prima di procedere con l’operazione, ma nessuno dei due le darà ascolto… Seguici su Instagram.