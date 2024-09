La Promessa: Curro comincia a riprendersi ma… | Anticipazioni

Non ci saranno soltanto tragedie nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il giorno della triste morte di Feliciano Arcos (Marcos Orengo), Curro de la Mata (Xavi Lock) comincerà infatti a riprendersi lentamente. Circostanza che farà rallegrare diversi residenti della tenuta, ma che provocherà diversi strascichi…

La Promessa, news: il tentato omicidio di Curro

Come abbiamo potuto raccontarvi in precedenza, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) si accorderanno per uccidere Curro al fine di impedirgli di diventare il nuovo barone di Linaje. Il ragazzo verrà quindi colpito da un proiettile vagante, fatto scattare da un sicario assoldato dal padre, nel corso di una battuta di caccia organizzata per festeggiare l’assunzione del titolo nobiliare. Tuttavia, non sarà il solo ad essere ferito poiché una pallottola colpirà Feliciano in pieno basso ventre.

Se per il figlio di Petra (Marga Martinez) l’epilogo sarà funesto, tant’è che morirà dopo giorni di agonia in seguito all’infezione riscontrata nella sua ferita, le cose per Curro avranno un finale decisamente migliore. Tuttavia, prima di arrivare a ciò, bisognerà fare attenzione ad un altro elemento fondamentale della storyline, che rischierà di fare emergere la verità sulla sua nascita…

La Promessa, trame: Curro chiama Alonso “padre”

Eh sì: non appena Jana Exposito (Ana Garces) gli donerà il sangue, rischiando di portare alla luce il loro legame segreto di parentela, Curro passerà diversi giorni a letto in stato di incoscienza. A vegliare al suo capezzale ci sarà anche Alonso (Manuel Reguiro), ancora all’oscuro del fatto che il giovane è suo figlio. Per un fortuito scherzo del destino, Alonso sarà dunque in compagnia di Curro al momento del risveglio e resterà attonito quando il parente si rivolgerà a lui chiamandolo “padre”.

Tuttavia, col trascorrere delle ore, il marchese non darà tanto peso a quello che considererà un vero e proprio sbaglio, dovuto ai tanti giorni nei quali Curro è stato male e in cui, probabilmente, ha finito per essere stordito dai tanti medicinali presi. Parole, quelle di Curro, che faranno arrabbiare tantissimo Cruz, che se la prenderà con Lorenzo per non essere riuscito ad eliminare il ragazzo, come invece avevano accordato.

La Promessa, spoiler: Curro inizia a riprendersi ma…

Le rimostranze di Cruz aumenteranno quando Jana e il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) porteranno a compimento con successo un’operazione per estrarre dalla spalla di Curro la pallottola che ha quasi rischiato di ucciderlo. Certa che il medico – che considera un vero e proprio inetto – avrebbe finito per uccidere Curro, Cruz non potrà fare a meno di sottolineare a Lorenzo che il loro piano è completamente fallito, soprattutto quando giungerà ai piani alti della villa la notizia della morte di Feliciano.

In ogni caso, a differenza di Cruz e Lorenzo, tutti gli altri nobili della villa festeggeranno, a partire da Martina (Amparo Pinero), felice della ripresa del suo amato. Tuttavia il successo dell'operazione di Curro non farà altro che aumentare il livore di Teresa Villamil (Andrea Del Rio) e Petra, certi che anche Feliciano si sarebbe potuto salvare se i signori non avessero riversato tutte le attenzioni sul parente…