La Promessa: Feliciano sembra riprendersi dallo sparo ma… | Anticipazioni

Non sarà soltanto Curro de la Mata (Xavi Lock) a rischiare la vita in seguito ad un perfido piano organizzato nei minimi dettagli dal “padre” Lorenzo (Guillermo Serrano) e dalla “zia” Cruz (Eva Martin). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, a passarsela decisamente male sarà anche Feliciano Arcos (Marcos Orengo), che ad un certo punto sembrerà però riprendersi…

La Promessa, news: il ferimento di Curro e Feliciano

Lorenzo e Cruz, come già sapete, decideranno di uccidere Curro per impedirgli di ereditare la baronia che apparteneva al “nonno” Juan al posto di Manuel (Arturo Sancho). Per tale motivo, faranno sì che Alonso (Manuel Regueiro) organizzi una battuta di caccia durante la quale dare l’annuncio “nefasto”.

Nel corso dell’evento, al quale Lorenzo non parteciperà fingendo un attacco di sciatica pur di garantirsi un alibi, un sicario finirà quindi per sparare due colpi di fucile, che colpiranno rispettivamente Curro e Feliciano, quest’ultimo incaricato proprio da Cruz di prendersi cura del nipote.

Ovviamente, appena si renderanno conto di quello che è successo, Alonso, Manuel e Salvador Romea (Mario Garcia) daranno subito l’allarme e soccorreranno i due feriti. Tra l’altro la rischiosa situazione porterà Jana Exposito (Ana Garces) ad esporsi in prima persona, visto che dovrà donare il proprio sangue a Curro pur di salvargli la vita…

La Promessa, trame: Feliciano sempre più grave

Ma in tutto ciò, cosa ne sarà di Feliciano? A differenza di Curro, trattato con tutti gli accorgimenti del caso in quanto “signorino”, il povero Arcos dovrà accontentarsi dei rimasugli di tempo del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), che tenderà ad occuparsi maggiormente del futuro barone.

Non a caso, dato che il figlio starà soffrendo a causa della pallottola che gli sarà rimasta incastrata nel basso ventre, Petra (Marga Martinez) cercherà di intercedere in favore di Feliciano e supplicherà Cruz affinché lo faccia visitare dal medico di famiglia precedentemente chiamato da Alonso.

A sorpresa, Cruz darà il suo benestare. Il dottore visiterà dunque Feliciano e, visto che la ferità si starà infettando e la febbre starà cominciando a salire più del dovuto, procederà ad estrarre la pallottola che sta provocando tanto dolore al ragazzo. Un’operazione che sembrerà procedere per il verso giusto…

La Promessa, spoiler: Feliciano sembra riprendersi ma…

Nel giro di poche ore, Feliciano si sentirà più forte e, certo che di lì a poco si riprenderà e tornerà come nuovo, si alzerà dal proprio letto per prendere una tisana insieme ai suoi colleghi. Una scelta che farà in contrasto al parere del medico, che invece gli raccomanderà assoluto riposo. Ovviamente, tale iniziativa preoccuperà parecchio la fidanzata Teresa Villamil (Andrea del Rio), visibilmente infastidita da tutti gli atteggiamenti che i Lujan hanno avuto per Curro senza preoccuparsi minimamente di Feliciano.

Un particolare non da poco poiché, ve lo diciamo sin da ora, la situazione di Feliciano, a sorpresa, precipiterà a picco e la tragedia sarà dietro l’angolo… Seguici su Instagram.