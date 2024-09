La Promessa: Leonor è scomparsa? | Anticipazioni

Una nuova preoccupazione attende Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e sua moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. I due riceveranno infatti delle notizie poco rassicuranti sul conto della figlia minore Leonor (Alicia Bercan)…

La Promessa, news: Leonor parte per gli Stati Uniti

Come prima cosa, è bene ricordare che, dopo un breve ritorno nella tenuta, Leonor proprio in questi giorni comunica ai suoi genitori che intende recarsi negli Stati Uniti per entrare a far parte della redazione di una rivista di moda. Ovviamente, tale novità non verrà accolta di buon grado da Cruz e Alonso, che cercheranno di impedire alla figlia di partire per il lontanissimo stato estero.

Tuttavia, grazie all’aiuto dei “cugini” Martina (Amparo Pinero) e Curro (Xavi Lock), alla fine Leonor riuscirà ad ottenere il permesso dai genitori, indispensabile per avere la firma per il visto (dato che per la legge è ancora minorenne e ha bisogno della loro autorizzazione). Per questo, Leonor preparerà nei minimi dettagli la sua partenza, ma, dato che non vorrà dire arrivederci – o più probabilmente addio – a nessuno, sceglierà di andare via senza salutare, fatta eccezione per il padre Alonso. Tale particolare genererà altre tensioni…

La Promessa, trame: Cruz furiosa con Alonso

Eh sì: Cruz non si capaciterà del fatto che Alonso non le ha comunicato che Leonor voleva partire senza salutare nessuno, assecondando dunque il suo desiderio. Un discorso, quello legato alla partenza repentina di Leonor, che verrà momentaneamente accantonato quando tutte le preoccupazioni della villa si concentreranno su Curro e Feliciano Arcos (Marcos Orengo), rimasti feriti in un attentato – organizzato dalla Ezquerdo e da Lorenzo (Guillermo Serrano) – durante una battuta di caccia.

In seguito alla morte di Feliciano e alla ripresa miracolosa di Curro, che invece i due perfidi cognati volevano assassinare, Cruz avrà modo di prendersela ulteriormente con Alonso quando l’uomo darà il permesso a Manuel (Arturo Sancho) di partecipare a una competizione aerea. Cruz se la prenderà a dismisura con Alonso e sottolineerà che ha sempre preferito i figli del suo primo letto, ossia il defunto Tomas e Catalina (Carmen Asecas), a quelli avuti con lei. Ma il litigio verrà interrotto da una comunicazione improvvisa…

La Promessa, spoiler: Leonor è scomparsa?

Possiamo infatti anticiparvi che Alonso e Cruz riceveranno un telegramma nel quale ci sarà scritto che Leonor non è ancora arrivata negli Stati Uniti, nella data nella quale era attesa, e nessuno sa appunto dove si trovi. Una vera e propria doccia fredda per i marchesi di Lujan, che cominceranno a chiedersi che fine abbia fatto la loro figlia minore.

Almeno nei primi momenti, i due tenderanno a non allarmarsi troppo, confidando nell'ipotesi che Leonor abbia semplicemente cambiato rotta senza avvisare del suo ritardo nel viaggio. Le cose saranno andate però davvero così?