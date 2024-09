La Promessa: Lorenzo per ora lascerà la tenuta, ecco perché | Anticipazioni

Le investigazioni di Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) spingeranno Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) a prendere una decisione più che affrettata nel corso delle prossime puntate italiane de La promessa. Scelta, quella del capitano, che non verrà condivisa nemmeno da Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la sua alleata numero uno.

La Promessa, news: le indagini di Alonso entrano nel vivo

Tutto partirà in seguito alla battuta di caccia che costerà la vita a Feliciano Arcos (Marcos Orengo) organizzata da Cruz e Lorenzo per eliminare in realtà Curro (Xavi Lock). Sappiamo già invece che il ragazzo riuscirà a sopravvivere grazie ad una difficile operazione eseguita dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces).

In quei giorni decisamente complicati, Alonso avrà dunque modo di ripensare alle modalità dell’incidente e, potendo contare sull’aiuto del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), comincerà a pensare che in realtà gli spari che hanno ricevuto Feliciano e Curro da un uomo non ancora identificato non fossero il frutto della casualità.

Certo dell’ipotesi che qualcuno abbia volutamente attentato alla vita di Curro, Alonso si accorderà dunque con Abel per far credere a tutti quanti che il nipote abbia avuto una brusca ricaduta. Escamotage che utilizzerà per isolare il giovane, proibendo gli accessi nella sua stanza finché le sue investigazioni non saranno del tutto concluse.

La Promessa, trame: Jana si mette nei guai

Se avete letto i nostri precedenti post, sapete quindi già che questo sarà l’inizio di un grosso guaio anche per Jana, a cui Alonso darà l’ordine di non lasciare mai da solo Curro per nessun motivo. “Comando” che la Exposito ignorerà quando, in preda ai sensi di colpa, Curro le confesserà di averle nascosto per diversi mesi di avere scoperto che Alonso è il suo vero padre.

In preda allo shock più totale, Jana lascerà La Promessa senza avvisare nessuno e si rifugerà nella vecchia casa abbandonata di Ramona (Inma Perez Quiros). Quando verrà ritrovata da Maria Fernandez (Sara Molina), Jana andrà dunque incontro ad una grossa punizione: Alonso e Cruz decideranno infatti di demansionarla, relegandole ai lavori più umili e faticosi all’interno della tenuta.

La Promessa, spoiler: Lorenzo lascia (momentaneamente) la tenuta

Ma in tutto ciò dove sarà Lorenzo? Come un vero e proprio componente dell’esercito, “partirà in ritirata”. Certo che Alonso possa presto arrivare al suo coinvolgimento nell’attentato, esattamente come il già sospettoso Curro, Lorenzo lascerà in fretta e furia la tenuta per degli imprecisati problemi di lavoro, non comunicando a Romulo quando intende ritornarvi.

Una mossa che non piacerà affatto a Cruz, la quale lo inviterà a restare perché, dal suo punto di vista, la sua misteriosa assenza potrebbe accendere ancora di più i sospetti di Alonso e Curro sul suo conto. Un consiglio, quello di Cruz, che Lorenzo non prenderà minimamente in considerazione, tant’è che farà la valigia e se ne andrà senza salutare nessuno. E chissà se la partenza repentina di Lorenzo non possa aiutare Alonso a riunire davvero tutti i tasselli del puzzle… Seguici su Instagram.