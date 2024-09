La Promessa: Vera Gonzalez cosa nasconde? | Anticipazioni

Tra qualche giorno, i telespettatori italiani de La Promessa avranno modo di conoscere Vera Gonzalez (Angela Echaniz), una ragazza che riuscirà a farsi assumere da Pia Adarre (Maria Castro) alla tenuta portando avanti un rischioso “sotterfugio”. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, sarà chiaro che Vera ha un grosso scheletro nell’armadio che vuole tenere nascosto…

La Promessa, news: l’arrivo di Vera

Come vi abbiamo già anticipato, la prima persona che farà la conoscenza di Vera sarà Lope Ruiz (Enrique Fortun), che si imbatterà in lei durante le ricerche di Maria Fernandez (Sara Molina), rapita dallo psicopatico Valentin (Carlos Suarez). Visibilmente spaventata, Vera farà presente a Lope che sta scappando dal padre, un uomo che definirà violento e senza alcun tipo di scrupolo.

Colpito dalle parole della ragazza, Lope deciderà dunque di nascondere Vera per qualche giorno a La Promessa, facendole promettere che non uscirà dalla soffitta della tenuta per nessun motivo. Opzione che la Gonzalez non rispetterà: indosserà infatti una divisa da domestica e fingerà, di fronte a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Martina (Amparo Pinero), di essere stata assunta al posto della scomparsa Maria Fernandez. Bugia che, come spesso capita, avrà le gambe cortissime…

La Promessa, trame: Pia decide di assumere Vera ma…

Appena Lope si renderà conto dell’inganno chiederà spiegazioni a Vera, che per tutta risposta gli annuncerà che lascerà la tenuta quella sera stessa per non arrecargli ulteriori problemi. Proprio mentre starà andando via, Vera incrocerà la sua strada con quella di Martina, che si complimenterà poi con Pia per l’assunzione della nuova arrivata.

Ovviamente, la Adarre resterà stranita dalla presenza della Gonzalez, che non aveva mai visto prima, ma fingerà di conoscerla finché Martina non sarà andata via. Dopo ciò, le chiederà chi sia e, seppur con qualche riserva, accetterà che svolga le mansioni di domestica (senza alcuna referenza) per non avere problemi con Cruz, che le aveva già chiesto di cercare una sostituta per Maria.

Questo ingaggio “sui generis” farà arrabbiare Lope, poiché si sentirà preso in giro da Vera. Tutto tra i ragazzi si risolverà però in breve tempo e, anche grazie all’ok di Romulo Baeza (Joaquin Climent), la Gonzalez diventerà a tutti gli effetti parte della servitù de La Promessa.

La Promessa, spoiler: che cosa nasconde Vera?

In ogni caso, diversi colleghi cominceranno a notare che, pur conoscendo ogni regola del bon ton, Vera si inceppa molto spesso quando si tratta di fare i lavori più umili, come stirare i vestiti o pelare delle semplici patate. Stranezze che aumenteranno quando, dopo il reintegro di Maria in seguito ad un ingiusto licenziamento da parte di Cruz, Vera cercherà di tirarsi indietro quando Margarita (Cristina Fernandez) le chiederà di servire la merenda a lei, Martina e un’amica che è andata a trovarla.

Dopo essersi presentata su insistenza di Lope, Vera cercherà di non farsi mai vedere in faccia dall’ospite di Margarita, che ad un certo punto la osserverà con attenzione e dirà di averla già vista da qualche parte.

Visibilmente nervosa, Vera tirerà dunque un sospiro di sollievo quando la donna le chiederà se abbia servito in una determinata casa. Sarà però chiaro che la Gonzalez non ha mai messo piede nell'abitazione di quei signori, per lo meno non come domestica. Anche se risponderà di sì alla domanda dell'amica di Margarita…