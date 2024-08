La Promessa: Vera riesce a farsi assumere alla tenuta | Anticipazioni

In uno dei nostri recenti post dedicati alle future puntate italiane de La Promessa vi abbiamo parlato dell’ingresso della giovane Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Soccorsa da Lope Ruiz (Enrique Fortun) in un momento di forte difficoltà, la ragazza riuscirà a farsi assumere alla tenuta da Pia Adarre (Maria Castro) utilizzando un piccolo stratagemma…

La Promessa, news: Lope soccorre Vera

Durante le ricerche diMaria Fernandez (Sara Molina), rapita da Valentin (Carlos Suarez) e rinchiusa all’interno di una grotta, Lope si imbatterà in Vera. Spaventata poiché starà scappando dal padre, che definirà un vero e proprio mostro, la Gonzalez minaccerà inizialmente il giovane cuoco con un coltello, ma poi abbasserà le difese e accetterà il suo aiuto.

Colpito dalla storia raccontata dalla ragazza, Lope deciderà infatti di nascondere Vera per qualche giorno in una delle soffitte de La Promessa. In cambio di un po’ di cibo e di qualcosa con la quale lavarsi, Vera prometterà a Lope di restare chiusa lì, onde evitare che qualcuno la scopra e finisca per prendersela con lo stesso Lope per l’ospitalità segreta che le ha dato. Tuttavia, col trascorrere della giornata, Vera finirà per annoiarsi e, indossata una divisa da domestica, inizierà a perlustrare la tenuta.

La Promessa, trame: Cruz fa la conoscenza di Vera

A furia di girovagare senza meta in una tenuta che non conosce, Vera finirà quindi per imbattersi nella marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin), intenta in quel momento a fare merenda con Martina (Amparo Pinero) e Margarita (Cristina Fernadez). Certa di trovarsi di fronte alla nuova domestica, richiesta a Pia per sostituire la scomparsa Maria Fernandez, Cruz si approccerà a Vera come se niente fosse, ma resterà comunque colpita dal suo modo di fare e dal consiglio che le darà su come addolcire una bevanda che starà assaggiando proprio in quel momento.

Una “marachella”, quella combinata dalla new entry, che finirà per indisporre Lope, appena scoprirà che ha lasciato per qualche minuto la soffitta imbattendosi in Cruz. Non a caso, Vera si scuserà con lui per come si è comportata e gli prometterà che, come da accordi presi, lascerà La Promessa quella notte stessa per scappare il più lontano possibile dal padre. Azione che la Gonzalez tenterà davvero di fare, ma anche in questo caso non mancherà un imprevisto…

La Promessa, spoiler: Pia assume (controvoglia) Vera

Proprio mentre starà per lasciare la tenuta, Vera incrocerà Martina, che si fermerà a chiacchierare amabilmente con lei. Proprio in quegli istanti nel salone arriverà anche Pia, che sarà visibilmente sorpresa appena si ritroverà davanti una sconosciuta vestita da domestica. Tuttavia, appena comprenderà che Vera ha servito Cruz in persona, la Adarre le terrà il gioco, chiedendole immediatamente spiegazioni quando Martina andrà via.

Messa alle strette, Vera racconterà dunque a Pia di avere svolto in un’altra casa la mansione di domestica, ma di essersi poi licenziata su richiesta del padre, che voleva trasformarla nella sua “schiava personale”. Una storia che, in un certo senso, combacerà con quella raccontata dalla Gonzalez a Lope. Proprio per questo, Pia deciderà a sorpresa di assumere la new entry, ciò anche perché, a differenza di quanto le avrà chiesto di fare Cruz, non si sarà minimamente attivata nel cercare una sostituta di Maria Fernandez.

Proprio per questo, Pia farà presente a Vera che i suoi nuovi colleghi non la renderanno la vita facile proprio perché sperano che Maria venga ritrovata e possa tornare a lavoro. E infatti, proprio come la Adarre le avrà accennato, nessuno accoglierà Vera col sorriso. A partire da Lope, che si sentirà usato e preso in giro…