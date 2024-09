My Home My Destiny: Mehdi sempre più vicino a Cengiz | Anticipazioni

Durante il suo soggiorno in carcere, dove dovrà restare con l’accusa di aver tentato di assassinare il compagno di cella Bekir, Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) si troverà costretto a farsi degli amici. Proprio per questo, finirà per stringere un legame piuttosto stretto con Cengiz (Rıza Akın), il boss con il quale condividerà la propria stanza. Ma di lui ci si potrà davvero fidare? Cerchiamo di capirlo insieme grazie alle nuove anticipazioni di My home my destiny.

My Home My Destiny, news: Mehdi resta in carcere

La storyline si complicherà nel momento in cui Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) si farà muovere dalla compassione e ritirerà la denuncia per rapimento sporta ai danni di Mehdi. A quel punto, il giudice deciderà di scarcerare Karaca. Tuttavia, nel giorno del rilascio, l’uomo cadrà vittima di un piano ordito da Veysi, l’uomo che ha assassinato suo padre.

In pratica, Veysi considererà Mehdi in parte responsabile della morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), ragione per la quale vorrà vendicarsi di lui. Visto che non sarà riuscito ad ucciderlo in carcere, Veysi ordinerà dunque a Ercan di pugnalare Bekir e poi accusare Mehdi del crimine. Un piano che riuscirà alla perfezione, dato che Karaca verrà trattenuto in cella con l’accusa di tentato omicidio. Una situazione che si complicherà con il trascorrere degli episodi…

My Home My Destiny, trame: la morte di Bekir mette in difficoltà Mehdi

Eh sì: anche se avrà Zeynep dalla sua parte come avvocato difensore, cosa che provocherà un aspro litigio tra la donna e Barış Tunahan (Engin Öztürk) appena lo scomodo particolare verrà alla luce, la faccenda si complicherà ulteriormente per Mehdi nel momento in cui Veysi riuscirà a fare assassinare Bekir ancora ricoverato in ospedale.

A quel punto, Zeynep vedrà cadere tutta la tattica difensiva messa in atto fino a quell’istante, visto che aveva convinto soltanto qualche ora prima Bekir a testimoniare in favore di Mehdi, dandogli in cambio una cospicua somma di denaro racimolata da Savaş (Kaan Altay Köprülü) e da utilizzare per fare operare la figlia gravemente malata. Senza nulla a cui appigliarsi, Zeynep deciderà quindi di assecondare un’altra richiesta di Mehdi…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi sempre più legato a Cengiz

Appena Cengiz sosterrà di poter mandare un avvertimento a Veysi, garantendogli protezione qualora ricevesse una somma di denaro, Mehdi chiederà a Zeynep di procurarglielo. Dato che non potrà chiedere un altro prestito a Savaş, la Goksu conterà su Nuh (Fatih Koyunoğlu) il quale, in accordo con la moglie Cemile Karaca (Elif Sönmez), venderà il suo pulmino per racimolare la piccola somma.

Andando contro la legge, Zeynep riuscirà quindi ad entrare in carcere con i soldi, che poi passerà a Mehdi. Dopo ciò, Karaca avrà modo di parlare da solo con Cengiz e gli consegnerà il plico con le banconote che gli ha portato Zeynep. Ciò sarà però l'effettiva fine dei problemi di Mehdi in carcere oppure si starà mettendo per l'ennesima volta nei guai? Purtroppo per lui, l'opzione esatta sarà la seconda. E presto vi spiegheremo perché…