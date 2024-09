Tempesta d’amore: Leander lascia Eleni! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più drammatici della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena. Nelle prossime puntate italiane la storia d’amore tra i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) subirà infatti una dolorosa battuta d’arresto. E la colpa sarà di un crudele intrigo della madre della protagonista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra incastra Leander con una falsa testimonianza

Da quel terribile giorno in cui Vroni (Selina Weseloh) ha perso la vita, Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) non ha avuto che un obiettivo: distruggere l’esistenza di Leander Saalfeld, colui che ai suoi occhi è responsabile della scomparsa della figlioletta. E poco importa se in realtà il giovane medico non ha alcuna colpa.

Rendendosi conto di non avere prove per portare avanti la sua guerra contro il ragazzo, la donna deciderà dunque di crearle lei stessa. Come? Corrompendo un testimone affinché rilasci delle accuse infamanti nei confronti del povero chirurgo!

Sarà così che Alexandra si rivolgerà a Gesine Winter (Eve Lamell) – l’infermiera che assistì Leander durante la visita postoperatoria a Vroni – e la pagherà affinché dichiari che Saalfeld non raccomandò alla paziente di restare immobile dopo l’intervento. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander lascia Eleni

Se da un punto di vista prettamente legale le dichiarazioni di Gesine non rappresenteranno una prova schiacciante della colpevolezza del medico, dall’altra il contraccolpo psicologico sarà devastante. Leander resterà infatti così sconvolto dalle accuse dell’infermiera da iniziare a dubitare lui stesso di aver eseguito correttamente la procedura postoperatoria. Un dubbio che avrà effetti devastanti…

Eh sì, perché il giovane medico non solo si rifiuterà di firmare una dichiarazione in cui smentisce ufficialmente Gesine, ma non riuscirà neanche a rassicurare Eleni (Dorothée Neff) della propria innocenza. E così la giovane Schwarzbach si troverà sempre più combattuta tra la lealtà verso la sua famiglia e l’amore per Leander…

Ebbene, già devastato dal dolore e dai sensi di colpa, il giovane Saalfeld non potrà tollerare di essere anche la causa della sofferenza della donna che ama. E così, sebbene Eleni sia il grande amore della sua vita, Leander prenderà una decisione coraggiosa: chiudere per sempre la loro relazione!

Come reagirà la sua (ex) fidanzata? Per ora possiamo anticiparvi che questo sarà l'inizio di un lungo periodo di sofferenza per i due protagonisti, che dovranno affrontare mille ostacoli prima di ritrovarsi. Alla fine, però, la verità e l'amore sono destinati a trionfare…