Tempesta d’amore: Lale e Theo, tra amore e malattie psichiche! | Anticipazioni tedesche

Dopo aver trattato temi come omosessualità, famiglie allargate e stigma sociali legati a deficit cognitivi, nella prossima stagione Tempesta d’amore tornerà a occuparsi di tematiche di grande attualità e rilevanza sociale. Da ormai da qualche mese in Germania si sta infatti sviluppando una storyline molto interessante che è destinata a occupare un ruolo di rilievo anche nelle nuove puntate tedesche della soap, presto di ritorno oltralpe con episodi inediti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo importante filone narrativo di Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Theo e Lale si innamorano

Come da tradizione, ogni stagione di Tempesta d’amore è accompagnata da novità a livello di casting. Non farà eccezione la ventesima annata della soap, che vedrà l’ingresso di numerosi nuovi personaggi destinati a ricoprire ruoli più o meno di primo piano.

Tra questi, spiccheranno due giovani volti destinati a catturare velocemente l’attenzione: Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe)! Se la prima è una cugina di Shirin (Merve Çakır) che verrà assunta al Fürstenhof come fitness trainer dopo l’uscita di scena di Max (Stefan Hartmann), il secondo è invece un ragazzo molto timido che inizierà a lavorare come facchino al Fürstenhof.

Ebbene, benché diversissimi a livello caratteriale e di interessi, i due si innamoreranno diventando velocemente una bellissima coppia. Ben presto, però, a Lale sarà chiaro che in Theo c’è qualcosa che non va…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Theo ha un disturbo psichico

Spinto dalla preoccupazione della fidanzata, il giovane Licht troverà il coraggio di rivolgersi a dei medici per accertare le cause dei suoi sintomi apparentemente inspiegabili. E sarà allora che riceverà una diagnosi inaspettata: ADHD, ovvero sindrome da iperattività e deficit di attenzione. Un vero e proprio disturbo del neurosviluppo che – se non diagnosticato e curato – può avere profondissime ripercussioni sulla vita sociale e lavorativa di una persona.

Dopo il deficit cognitivo di Gerry (Johannes Huth), la soap tornerà dunque a occuparsi di una tematica molto delicata, che verrà affrontata con grande tatto. Accompagneremo infatti Theo in un lungo e complesso percorso che partirà dalla presa di coscienza e accettazione del proprio problema, per proseguire con l’inizio delle cure.

Come prevedibile, non mancheranno gli ostacoli e i momenti di sconforto, ma – anche grazie al sostegno amorevole di Lale – Theo riuscirà a fare incredibili progressi. Proprio quando il ragazzo sembrerà finalmente vicino ad avere finalmente la propria vita sotto controllo, però, si troverà ad affrontare un fantasma del passato…

Sarà su questa nota che si aprirà la seconda parte della ventesima stagione di Tempesta d’amore, presto nuovamente in onda in Germania con episodi inediti. Seguici su Instagram.