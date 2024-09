Tempesta d’amore: Carolin scopre il tradimento di Vanessa con Max! | Anticipazioni italiane

Per durare, una relazione deve essere basata sulla fiducia. Ne è convinta Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che ha sempre preteso l’assoluta sincerità dei suoi partner. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà lei ad avere un segreto terribile, deciderà di prendersi le proprie responsabilità e confessare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa tradisce Carolin con Max

Dopo mesi di dubbi e timori, da qualche giorno Vanessa sembrava aver finalmente trovato la soluzione alla complessa situazione sentimentale in cui si trova: ama Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) ed intende rimanere insieme a quest’ultima, crescendo il figlio che avrà da Max Richter (Stefan Hartmann) in una famiglia allargata.

La ragazza sembrerà così convinta da proporre addirittura di andare tutti a convivere in una grande casa multigenerazionale, ricevendo a sorpresa l’approvazione di tutti. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Vanessa vivrà insieme a Max dei momenti di grande emozione grazie al bambino che porta in grembo, ritrovando per un attimo il vecchio trasporto che provava per il fitness trainer.

E così – complice una notte di convivenza forzata nella baita del suo ex – la Sonnbichler finirà per lasciarsi andare alla passione con quest’ultimo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa confessa il tradimento a Carolin

Se Max sarà al settimo cielo per quell’inaspettato passo avanti nel suo rapporto con Vanessa, altrettanto non si potrà invece dire di lei! Sconvolta dal suo stesso comportamento, la ragazza si sentirà a profondo disagio nei confronti di Carolin, a cui inizialmente mentirà su quanto accaduto, appoggiando una bugia di Max. Ben presto, però, la Sonnbichler capirà di non poter ingannare la persona che ama…

Sarà così che Vanessa prenderà il coraggio a due mani e confesserà a Carolin di averle fatto un terribile torto, tradendola con Max! Disperata, la Sonnbichler implorerà la fidanzata di perdonarla, dichiarandosi pentita e ormai certa dei propri sentimenti. Ma la Lamprecht riuscirà a scusarla? Lo scopriremo molto presto…