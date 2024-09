Tempesta d’amore: Greta è una truffatrice, ecco chi lo scoprirà! | Anticipazioni italiane

Tutte le bugie hanno le gambe corte, ma alcune più di altre! Spacciarsi per uno chef di livello stellare non è infatti un inganno che può reggere a lungo. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Greta Bergmann (Laura Osswald) se ne renderà conto a proprie spese… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André manipola il curriculum di Greta

Dopo aver regnato (quasi) incontrastato nelle cucine del Fürstenhof per più di un decennio, André Konopka (Joachim Lätsch) ha da ormai alcuni mesi deciso di iniziare un nuovo capitolo della propria vita e trasferirsi in Sudafrica. Per poter partire, però, dovrà prima trovare un cuoco al suo livello a cui lasciare la propria “eredità”. Un’impresa tutt’altro che semplice!

Sarà così che – dopo aver invano cercato un candidato all’altezza – lo chef penserà bene di dare una mano al destino. Come? Manipolando il curriculum di una giovane cuoca di nome Greta Bergmann, aggiungendo delle referenze stellari!

Ignari di essere di fronte ad una truffa, i Saalfeld assumeranno dunque subito la talentuosa chef, che non potrà credere ai propri occhi quando riceverà la proposta di assunzione. Ben presto, però, la ragazza si renderà conto che la proprietà dell’hotel pensa di avere a che fare con una stella della cucina che ha lavorato nei ristoranti più prestigiosi della Germania. E a quel punto si troverà di fronte ad una scelta: dire la verità e perdere l’occasione della vita oppure portare avanti una truffa?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert scopre l’inganno di André e Greta

Ebbene, nonostante i sensi di colpa, Greta opterà per la seconda opzione, decidendo di non chiarire il malinteso. Una bugia che le metterà però addosso una notevole pressione: per fingersi una chef di altissimo livello, infatti, non basteranno le parole!

Mentre i Saalfeld continueranno ad ignorare di essere stati raggirati, ci sarà però chi scoprirà la verità: sia Hildegard (Antje Hagen) che Helene (Sabine Werner) smaschereranno infatti la truffa di André e affronteranno sia lo chef che la Bergmann. Alla fine, però, il buon cuore di Greta e la sua sincera volontà di dimostrarsi all’altezza dell’incarico convinceranno la Sonnbichler a tacere.

Tutto risolto? Purtroppo no! Purtroppo per Greta e André, infatti, Robert (Lorenzo Patané) – che, come sappiamo, è lui stesso uno chef stellato – chiederà alla neoassunta di preparare una specialità di un importante ristorante in cui la ragazza sostiene di aver lavorato. E a quel punto il castello di bugie crollerà…

Che conseguenze ci saranno per Greta ed André? Per ora vi anticipiamo che – mentre Konopka è destinato ad uscire presto di scena – per la Bergmann il percorso al Fürstenhof è solo agli inizi… Seguici su Instagram.