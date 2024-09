Tempesta d’amore: il funerale di Vroni, tra dolore e odio | Anticipazioni italiane

Il dolore per la perdita di una persona cara può unire… ma anche dividere! Appartiene purtroppo al secondo caso la famiglia Schwarzbach, che vedrà la propria armonia andare in mille pezzi dopo la tragica scomparsa di Vroni (Selina Weseloh). Una situazione che esploderà con il funerale della sfortunata ragazza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra contro Leander

L’assurda e prematura morte della giovanissima Vroni ha lasciato una ferita ancora fresca in tutti al Fürstenhof, a partire dai familiari della ragazza. Un dolore che ognuno ha affrontato a modo proprio: se in Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse) è prevalsa la tristezza, Alexandra (Daniela Kiefer) è stata invece travolta da una rabbia cieca presto tramutatasi in insaziabile sete di vendetta!

Consumata dall’odio e dalla sofferenza, la Schwarzbach ha infatti identificato un colpevole su cui scaricare ogni responsabilità per l’accaduto: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). E poco importa se quest’ultimo è non solo innocente, ma anche il fidanzato di Eleni.

Sarà così che – oltre al dolore per la perdita della sorella – Eleni si troverà a dover lottare contro la sua stessa madre per difendere l’uomo che ama. Una situazione che diventerà presto insostenibile per la ragazza, tanto da portare quest’ultima a chiedere aiuto a niente altri che Christoph (Dieter Bach)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: il funerale di Vroni

Sarà in questo clima di odio e dolore che arriverà il momento dell’ultimo saluto a Vroni. Per rispetto al carattere ribelle della sfortunata ragazza e al suo amore per la natura, gli Schwarzbach decideranno di seppellire le spoglie della loro amata nel bosco con una cerimonia privata. Anche questo momento di dolore, però, si trasformerà in una nuova fonte di tensioni…

Ormai ufficialmente in guerra con Leander, Alexandra proibirà infatti non solo a quest’ultimo ma a tutti i Saalfeld – Christoph escluso – di partecipare alla cerimonia. Così facendo, però, impedirà a Noah ed Eleni di avere il supporto delle persone che amano in quel momento così delicato.

E non è finita qui! Quando – poco dopo la fine delle esequie – Leander si recherà sulla tomba della sua sfortunata paziente, Alexandra aggredirà sia lui che Eleni con una violenza mai vista prima. E a quel punto sarà chiaro a tutti che la situazione non potrà reggere ancora a lungo… Seguici su Instagram.