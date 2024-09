Tempesta d’amore: Eleni cade tra le braccia di Christoph! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Le difficoltà nei rapporti tra padre e figli(e) sono da sempre stati uno dei temi portanti di Tempesta d’amore… e la diciannovesima stagione non farà eccezione! A poche settimane dalla scoperta che Christoph (Dieter Bach) è il suo genitore biologico, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) inizierà infatti un difficile percorso di accettazione che la porterà a vivere momenti di grande emotività… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni respinge Christoph

Da qualche settimana Eleni ha visto il suo mondo sgretolarsi: i suoi genitori l’hanno ingannata per tutta la vita e sua madre le ha addirittura nascosto la verità sulle sue origini! Come sappiamo, la ragazza ha infatti scoperto di essere figlia naturale di Christoph e non di Markus (Timo Ben Schöfer). Una rivelazione che l’ha sconvolta contro ogni immaginazione.

Se Alexandra (Daniela Kiefer) è riuscita ad ottenere la comprensione ed il perdono della figlia, altrettanto non si può invece dire di Christoph! Nonostante i tentativi di quest’ultimo di ricostruire un rapporto con la ragazza, infatti, lei ha rifiutato categoricamente ogni contatto con l’uomo. Una situazione che è destinata a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni si riavvicina a Christoph

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore saranno sconvolte da un drammatico incidente che avrà come protagonista Vroni (Selina Weseloh), l’adorata sorellina di Eleni. Ovviamente l’accaduto colpirà duramente tutta la famiglia Schwarzbach… ma anche Christoph!

Benché non toccato direttamente dal dramma, Saalfeld si sentirà infatti escluso e dovrà assistere impotente al dolore delle due donne della sua vita: Alexandra ed Eleni. Mortificato, l’albergatore proverà a fare un passo verso entrambe, offrendo loro il suo sostegno. Se Alexandra gradirà, però, Eleni reagirà invece con freddezza glaciale. Un atteggiamento che è destinato a cambiare…

Il peggioramento delle condizioni di Vroni getterà infatti Eleni in uno stato di profonda disperazione, a cui Christoph non potrà restare indifferente. Vedendo la figlia distrutta, l'albergatore le offrirà dunque ancora una volta il suo sostegno… e questa volta lei cadrà tra le sue braccia! Sarà l'inizio di uno nuovo rapporto tra padre e figlia? Lo scopriremo presto…