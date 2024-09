Tempesta d’amore: Alexandra si trasforma in “dark lady” e rovina Leander! | Anticipazioni italiane

Una nuova “dark lady” sta per sorgere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’attesissima (e temutissima) trasformazione di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) nella principale antagonista della stagione. Una trasformazione che, come spesso accade, sarà causata da un profondo dolore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra disperata per la morte di Vroni

Da tempo ormai vi parliamo dell’evento spartiacque della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore: la morte di Vroni (Selina Weseloh), l’ultimogenita di Alexandra e Markus (Timo Ben Schöfer).

Ricoverata in gravissime condizioni in seguito ad un incidente in moto, la giovanissima Schwarzbach verrà operata d’urgenza da Leander (Marcel Zuschlag), che le salverà la vita. Peccato solo che – poco dopo – un movimento imprudente causerà la riapertura delle ferite interne della ragazza, portando quest’ultima alla morte.

Si tratterà comprensibilmente di uno shock per tutti: dalla famiglia e gli amici della sfortunata ragazza, fino al personale medico. Se ognuno reagirà a modo proprio al dolore, però, la reazione di Alexandra spiazzerà tutti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra vuole rovinare Leander

Fuori di sé per la disperazione, la donna non riuscirà a trovare pace, arrivando a vagare da sola nel bosco ghiacciato senza quasi nulla addosso. Una peregrinazione che si concluderà in ospedale, dove la Schwarzbach darà l’ultimo saluto alla sua “bambina”. Non sarà però questa la “chiusura” che Alexandra cerca…

Superata la fase dello shock, il dolore lascerà infatti spazio all’odio e alla sete di vendetta! Straziata dalla sua terribile perdita, Alexandra deciderà dunque di colmare il vuoto che la sta dilaniando, dando inizio ad una vera e propria missione punitiva contro l’unico responsabile della morte di Vroni: Leander!

Nonostante la totale assenza di prove contro il giovane Saalfeld, la Schwarzbach deciderà così di scaricare tutta la sua rabbia su di lui. E non si fermerà fino a che non avrà distrutto la vita del povero medico… costi quel che costi!

Sarà questo l’inizio di una nuova importantissima fase della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, che vedrà un’Alexandra inedita – consumata da odio e dolore – trasformarsi in una vera e propria dark lady, diventando la principale antagonista della stagione! Seguici su Instagram.