Tempesta d’amore: Vroni muore! E tutto cambierà… | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più tragici della storia recente di Tempesta d’amore sta per andare in scena. Nelle prossime puntate italiane della soap una drammatica storyline avrà infatti il peggiore epilogo possibile, chiudendosi con la morte di un personaggio amatissimo anche se presente da poco. Un evento che segnerà il corso di tutto il resto della stagione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander opera Vroni

Vi avevamo anticipato che l’arrivo di Vroni Schwarzbach (Selina Weseloh) avrebbe segnato un punto di svolta nella diciannovesima stagione di Tempesta d’amore… e prestissimo ne scopriremo il motivo! Protagonista di uno sfortunato incidente in motocross, la ragazza verrà ricoverata in ospedale con numerose fratture e una pericolosissima emorragia interna, tanto che solo il tempestivo intervento dei medici eviterà il peggio.

Nonostante il suo primo intervento sia perfettamente riuscito, Vroni avrà però una ricaduta che renderà necessaria un’ulteriore operazione d’emergenza. Operazione che verrà effettuata dall’unico chirurgo disponibile: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)!

Come prevedibile, la giovane età e scarsa esperienza del medico verrà guardata con sospetto da Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfe), preoccupati (comprensibilmente) che la figlia non riceva le cure migliori. Fortunatamente, però, Leander metterà a tacere i dubbi degli Schwarzbach, eseguendo un intervento perfetto e salvando la vita di Vroni! Purtroppo, però, l’incubo non è ancora finito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vroni muore

Emozionato per il suo primo grande successo come chirurgo “solista”, Leander verrà celebrato come un eroe dagli Schwarzbach e riceverà anche i complimenti di Michael (Erich Altenkopf), il suo supervisore. Ciononostante, il giovane medico non verrà meno ai suoi doveri e si prenderà amorevolmente cura di Vroni, raccomandandole assoluto riposo per scongiurare una riapertura delle sue ferite. Una raccomandazione che lei, purtroppo, ignorerà…

Non rendendosi conto della pericolosità del proprio comportamento, la giovane Schwarzbach farà infatti uno sforzo eccessivo nel tentativo di recuperare il proprio telefono cellulare, caduto accidentalmente a terra. Un gesto che le sarà fatale…

L’incauto movimento riaprirà infatti le ferite ancora fresche della giovane paziente, provocando una nuova, gravissima emorragia interna… e questa volta non ci sarà nulla da fare! Nonostante gli sforzi dei medici, infatti, Vroni andrà in arresto cardiaco e morirà poco dopo tra lo shock e la disperazione di tutti.

Sarà questa la triste fine della giovane e frizzante Vroni Schwarzbach. Una tragedia che lascerà un segno indelebile in tutti coloro che hanno amato e conosciuto la ragazza. E sarà proprio il dolore per questa inconsolabile perdita a portare Alexandra a iniziare una guerra spietata per punire i colpevoli, rovinando molte vite e segnando il corso della stagione… Seguici su Instagram.