Tempesta d’amore: Noah e Greta, ecco tutta la loro storia! | Anticipazioni italiane

Un nuovo personaggio sta per entrare in scena nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, portando parecchi sconvolgimenti… soprattutto a livello sentimentale! Stiamo parlando di Greta Bergmann (Laura Osswald), nuova cuoca del Fürstenhof nonché primo grande amore di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). E proprio i trascorsi con quest’ultimo emergeranno gradualmente nei prossimi episodi della soap… Ecco dunque tutta la storia di Greta e Noah!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta e Noah si ritrovano

Il più introverso e riservato dei fratelli Schwarzbach, Noah, non ha mai rivelato molto sulla sua vita pre-Fürstenhof. Grazie a qualche conversazione, sappiamo che il ragazzo ha studiato in collegio, salvo poi scegliere un percorso professionale come artigiano del legno. Una scelta che lo ha messo in contrasto col padre Markus (Timo Ben Schöfer). Altro, però, non si sa… almeno fino ad ora!

Nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio a cui Noah si rivelerà essere molto legato: Greta! Assunta al Fürstenhof come nuova cuoca in sostituzione di André (Joachim Lätsch), la ragazza si imbatterà nel giovane Schwarzbach e, poco dopo, Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) sorprenderà i due intenti a baciarsi appassionatamente!

Insomma, sarà subito chiaro che Greta e Noah sono legati da un passato molto intenso, tanto che il loro legame non sembra essersi spezzato. Ma qual è dunque la loro storia?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la storia di Noah e Greta

Il primo incontro tra la Bergmann ed il giovane Schwarzbach risale a parecchi anni fa, quando il ragazzo studiava nel collegio dove Greta lavorava invece come cuoca. Tra loro esplose l’amore, che li portò ad iniziare una relazione nonostante fosse contro le regole: Noah era infatti uno studente, mentre Greta una dipendente del collegio!

Il risultato? Quando la notizia divenne di dominio pubblico, scoppiò uno scandalo che portò la Bergmann a venire licenziata e poi sparire senza nemmeno dire addio al suo amato. Non per questo, però, il sentimento che li univa ne uscirà indebolito…

Quando si ritroveranno l’uno di fronte all’altra al Fürstenhof, Greta e Noah verranno infatti nuovamente travolti dalla passione. Ancora una volta, però, le diverse posizioni in hotel dei due innamorati rappresenteranno un ostacolo, per non parlare del ruolo che verrà ricoperto da Valentina! Quest’ultima, infatti, non rinuncerà al “suo” Noah tanto facilmente…

Sarà questo l'inizio di un nuovo appassionante triangolo destinato a farci compagnia per parecchi mesi!