Tempesta d’amore: Noah bacia Greta! E Valentina… | Anticipazioni italiane

In amore il tempismo è tutto! Lo scoprirà suo malgrado Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà infatti finalmente di amare Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). Peccato solo che nel frattempo nella vita di quest’ultimo sia già entrata un’altra donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina si innamora di Noah

Dopo due storie d’amore finite male (anzi, malissimo!), Valentina sembrava essere finalmente sulla via della rinascita, grazie soprattutto al sostegno di una persona speciale: Noah. Il secondogenito di Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer) si è infatti avvicinato moltissimo alla giovane Saalfeld, aiutandola ad uscire dal tunnel in cui si era suo malgrado finita.

Se il ragazzo ha presto capito di essersi innamorato, però, lei ha invece visto in lui solo un caro amico… ma ancora per poco! Nei prossimi giorni Valentina aprirà finalmente gli occhi sui propri sentimenti per Noah. Purtroppo, però, per lei potrebbe essere troppo tardi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina vede il bacio di Noah e Greta

Innamoratissima, la giovane Saalfeld non desidererà altro se non stare vicina al suo amato durante il lutto per la sorellina di quest’ultimo: Vroni (Selina Weseloh). Avvelenata dall’odio e dal dolore, però, Alexandra proibirà a tutti i Saalfeld (Christoph escluso) di partecipare al funerale della figlia. Noah, però, non resterà da solo a lungo…

Appena tornato a Bichlheim dopo le esequie della sorella, il ragazzo si imbatterà infatti in Greta (Laura Osswald), nuova cuoca del Fürstenhof nonché suo grande amore di gioventù! E, complice il complesso stato emotivo in cui si troverà, finirà per lasciarsi andare ad un lungo bacio appassionato con la sua ex fiamma. Bacio a cui Valentina assisterà suo malgrado!

Sarà questo l’inizio di un lungo appassionante triangolo sentimentale destinato a farci compagnia per parecchio tempo… Seguici su Instagram.