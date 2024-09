Tempesta d’amore: Tra Erik e Nicole esplode la passione! | Anticipazioni tedesche

Una fatale attrazione sta per mettere in pericolo due coppie amatissime in Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) e Nicole Alves (Dionne Wudu) troveranno infatti sempre più difficile resistere alla loro chimica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio ottobre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Nicole attratti

Nel corso degli anni il Fürstenhof ha visto decine e decide di amori sbocciare: alcuni destinati a spegnersi presto, altri poi durati negli anni. A questa seconda categoria appartiene senza dubbio la coppia formata da Erik e Yvonne (Tanja Lanäus), una delle più sorprendenti e amate degli ultimi anni.

Avvicinatisi grazie alla figlia Josie (Lena Conzendorf), questi due personaggi all’apparenza diversissimi tra loro si sono inaspettatamente innamorati, dimostrandosi una squadra invincibile e regalandoci momenti di grandissimo divertimenti (non da ultime le attuali puntate che vedono Erik travestito da star di Bollywood). Nel corso della prossima stagione, però, qualcosa accadrà…

Complice una notte all’insegna di alcol e stupefacenti, Vogt si avvicinerà infatti involontariamente a Nicole (Dionne Wudu), la nuova compagna di Michael (Erich Altenkopf). E da quel momento prenderà il via un’attrazione sempre più irresistibile che porterà entrambi ad essere letteralmente ossessionati l’uno dall’altra!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Nicole ed Erik cedono alla passione

Se inizialmente l’interesse sembrerà essere soprattutto da parte di Erik, ben presto anche Nicole ammetterà a se stessa di vedere in quest’ultimo molto più che un amico. E non si tratterà solo di attrazione! La donna capirà infatti di provare dei sentimenti per Vogt…

E ora? Per rispetto dei rispettivi compagni – di cui sono sinceramente innamorati – Erik e Nicole proveranno a evitarsi il più possibile pur di non cadere in tentazione. Il destino, però, sembrerà remare contro di loro!

Il caso vorrà infatti che i due si ritrovino l'uno di fronte all'altra in sauna! E a quel punto la temperatura salirà in tutti i sensi, portando i due a cedere alla passione… Come andrà a finire questa appassionante love story? Continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprirlo…

(Puntate 4290-6 in onda in Germania da 1° all’11 ottobre 2024)