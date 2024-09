Tempesta d’amore: Valentina si innamora di Noah! | Anticipazioni italiane

Una nuova, attesissima storia d’amore è in arrivo sui nostri teleschermi! Dopo la delusione della sua prima relazione e la “scandalosa” infatuazione per Michael (Erich Altenkopf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) tornerà infatti finalmente ad innamorarsi. E questa volta le carte in regola per un happy end sembreranno esserci tutte… o forse no? Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina si avvicina a Noah

Tanto orgogliosa e testarda quando si tratta di relazioni familiari, tanto fragile in amore. Complice la dolorosa esperienza del tradimento subito dal suo primo fidanzatino – Fabien (Lukas Schmidt) – Valentina è particolarmente sensibile quando si tratta di questioni sentimentali. Una situazione che non ha fatto che peggiorare in seguito alla clamorosa infatuazione della ragazza per Michael: un sentimento a senso unico che, come sappiamo, ha rischiato di distruggere tutti i personaggi coinvolti.

Da qualche tempo, però, la giovane Saalfeld sembrava aver finalmente voltato pagina. Ed il merito è (quasi) tutto di una persona: Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse)! Il secondogenito di Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer) si è infatti avvicinato moltissimo a Valentina e sta avendo un’influenza positiva su di lei. Se il giovanotto ha velocemente capito di essersi innamorato, però, altrettanto non si può dire per la ragazza… almeno per ora!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina si innamora di Noah

Tutto cambierà grazie ad un tragico evento che sta segnando dolorosamente le attuali puntate di Tempesta d’amore: la morte di Vroni (Selina Weseloh). Distrutto per la prematura scomparsa della sorellina, Noah riceverà il sostegno incondizionato di Valentina. E quest’ultima non si limiterà semplicemente a consolare l’amico…

Dopo aver scoperto che Vroni e Noah avevano deciso di sfidarsi in una prova molto speciale, Valentina non esiterà infatti a ricorrere ad ogni mezzo pur di permettere all’amico di realizzare l’ultimo desiderio della sua adorata sorellina. Un gesto che le guadagnerà la riconoscenza di Noah… e non solo!

Eh sì, perché sarà proprio durante questa prova speciale che Valentina inizierà finalmente a guardare al giovane Schwarzbach con occhi diversi, capendo di essersi innamorata! Questa volta sarà la volta giusta? Se sulla carta le premesse per un happy end ci saranno tutte, vi anticipiamo che in realtà le cose sono destinate a complicarsi… Seguici su Instagram.