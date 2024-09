Tempesta d’amore: Yvonne gelosa di Ulrike… e le tende una trappola! | Anticipazioni italiane

Continuano i colpi di scena nella divertentissima storyline con al centro la “coppia truffaldina del Furstenhof”: Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Launäus). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna dovrà infatti fare i conti con la gelosia legata alla “missione” del suo amato: conquistare Ulrike Dremel (Genoveva Mayer). E la sua reazione sarà ancora una volta decisamente inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ulrike bacia Erik

Già amatissimi per il loro potenziale comico, da qualche settimana Erik e Yvonne ci stanno regalando momenti di grande ilarità grazie ad una nuova divertentissima storyline: sommerso dai debiti, Vogt è stato incaricato dal ricchissimo Jörg Dremel (Dirk Waanders) di sedurre sua moglie Ulrike in cambio di ben 100.000 euro!

È stato così che Erik è partito alla conquista della signora Dremel, sfruttando la propria incredibile somiglianza al grande amore di gioventù della donna: un attore di Bollywood di nome Ajay Khan. Un’impresa che si è rivelata più difficile del previsto…

Nonostante numerosi ostacoli e passi indietro, alla fine però gli sforzi di Erik sembreranno venire ripagati, tanto che Ulrike bacerà appassionatamente il suo spasimante! Missione dunque compiuta? La risposta è “non proprio”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne tende una trappola a Ulrike

Se da una parte il bacio segnerà un grandissimo passo avanti per Erik – che spererà di essere ormai vicino al proprio obiettivo (e, soprattutto, alla propria ricompensa) – ci sarà invece chi risulterà tutt’altro che entusiasta: Yvonne ed il signor Dremel!

Se la prima sarà (comprensibilmente) gelosissima, il secondo inizierà invece a mostrare impazienza per la mancanza di risultati tangibili. Sarà così che Yvonne deciderà di prendere in mano la situazione: determinata a mettere fine il prima possibile a questa situazione per lei ormai insostenibile.

Sarà così che – in una scena assolutamente indimenticabile – la donna “ordinerà” al fidanzato di utilizzare tutto il suo charme e coinvolgere Ulrike in un bacio appassionato, mentre lei – Yvonne – sarà pronta ad immortalare tutto come prova inconfutabile dell’infedeltà della Dremel! Questa astuta trappola funzionerà? Per ora vi anticipiamo che le cose non andranno esattamente come sperato… Seguici su Instagram.