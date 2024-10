Beautiful, anticipazioni americane: Carter e Hope beccati da…

Nelle puntate americane di Beautiful, l’avvicinamento tra Hope Logan e Carter Walton potrebbe presto diventare di dominio pubblico. Di sicuro ci sarà almeno una persona ad esserne a conoscenza. Da qualche settimana i due sono alle prese con un’intesa improvvisa, almeno tale per il pubblico, visto che l’avvocato ha confessato di aver sempre ammirato la figlia di Brooke, al punto da sminuire la frequentazione con Katie Logan.

“Non era paragonabile a quello che provo per te“, ha chiarito l’uomo quando, di fronte alle sue adoranti parole, Hope gli ha fatto presente la relazione con la zia, termina negli scorsi mesi: non è dato sapere esattamente quanto, visto che, dopo un lungo periodo lontana dai radar, i telespettatori USA hanno appreso della rottura tramite un loro dialogo. Da come i due ne hanno parlato, già allora sembrava una questione archiviata da molto, sebbene il pubblico non ne era stato mai informato.

Hope, dal canto suo, sembra così dimenticare o, almeno mettere da parte, l’attrazione per Finn, trovando in Carter un uomo totalmente dedito a lei e che sembra deciso a perorare la sua causa contro Steffy Forrester. Se fino a poco tempo fa, numeri alla mano, Carter si era detto favorevole alla chiusura della Hope For The Future per vendite a picco, ora è di tutt’altro avviso e dichiara di esserlo sempre stato.

Insomma, ora Carter intende convincere i Forrester ad investire nella linea di Hope, per poi affrontare una costosissima tattica di fusioni, acquisizioni e collaborazioni con altre aziende di moda, cosmetici e profumi così da offrire un’offerta di lusso universale alla propria clientela.

Il piano di Carter è ambizioso e piace a Ridge, Eric e Steffy, allarmati, tuttavia, dal costo che il progetto richiederebbe, comportando prestiti ed oneri, a fronte di un guadagno futuro non del tutto scontato, specie vista l’attuale situazione della Hope For The Future.

La rinnovata ammirazione di Carter per Hope e il suo lavoro, ovviamente, piace alle Logan, ma nessuno fino ad ora ha mai sospettato che dietro poteva nascondersi dell’altro. Se, dopo alcuni baci, Hope aveva frenato la voglia di Carter di andare al sodo tra loro, preferendo andarci piano, il modo in cui l’uomo sta combattendo la sua causa ha acceso la passione in un momento ad alto rischio: sul luogo di lavoro. E, proprio quando Hope lo ha invitato a chiudere la porta, prima di lasciarsi completamente andare, qualcuno è entrato, ritrovandosi spettatore della loro fiamma: Brooke Logan!

Proprio la madre di Hope, dunque, li ha colti in flagrante, sconvolta dal trovare la figlia tra le braccia di Carter! La Logan senior, superato lo choc, appoggerà una possibile relazione? Ne informerà Ridge?

Intanto le anticipazioni americane segnalano che Steffy sarà sempre più sorpresa dalla volontà di Carter di appoggiare la Hope for the future, che lei ritiene ormai una causa persa. Gli spoiler, inoltre, anticipano che, quando Steffy avrà un quadro più chiaro di quanto sta accadendo, prenderà delle decisioni che impatteranno fortemente sugli equilibri di potere alla Forrester Creations…