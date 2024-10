La Promessa anticipazioni: Ayala cerca di baciare Petra!

Un nuovo amore è in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa? Bisognerà infatti osservare con attenzione ciò che accadrà tra l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez) e Ignacio (Miquel Garcia Borda), il conte di Ayala amico di vecchia data di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Tra i due personaggi, già legati in passato, sembreranno infatti crearsi i presupposti per un nuovo avvicinamento, ma la storyline potrebbe non essere così scontata…

La Promessa, news: Ayala era il padre di Feliciano

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, attraverso un dialogo con Petra si scoprirà che Ayala era il padre naturale di Feliciano, rimasto ucciso al posto di Curro de la Mata (Xavi Lock) nell’attentato organizzato da Cruz e da Lorenzo (Guillermo Serrano).

Cresciuto da Juan (Alberto Gonzalez), il padre di Cruz, come il figlio che non ha mai avuto, Ayala farà presente a Petra che è arrivato a La Promessa proprio quando ha scoperto dai giornali che Feliciano era passato a miglior vita.

A quel punto, il conte dirà dunque a Petra che proverà sempre rammarico per non esserci mai stato nella vita di Feliciano, ma ricorderà alla donna che ha semplicemente rispettato la sua richiesta di stare lontano da lei e dal figlio. Non a caso, Ignacio darà fin da subito l’impressione di essere ancora piuttosto interessato a Petra…

La Promessa, spoiler: Ayala tenta di baciare Petra

Appena accetterà di trattenersi a La Promessa per un certo periodo, Ayala dirà a Cruz che deve comunque sbrigare degli affari urgenti, ragione per la quale le domanderà di poter usufruire di tanto in tanto dell’aiuto di Petra. Richiesta che la Ezquerdo accetterà senza battere ciglia, in primis perché poi dirà alla Arcos di osservare con attenzione ogni mossa di Ignacio per capire se le stia nascondendo qualcosa e, soprattutto, scoprire quali siano i misteriosi impegni di lavoro che deve assolutamente portare a termine.

Durante uno di questi momenti, Ayala ribadirà dunque a Petra di non essere mai stato vicino ad una donna come lo era con lei in passato e tenterà addirittura di baciarla. Un avvicinamento che Petra respingerà con forza, precisando di essere ancora in lutto per la morte di Feliciano e che, molto probabilmente, il loro tempo è purtroppo passato.

La Promessa, trame: i sospetti di Ayala

Ma ciò basterà a frenare Ayala? Per il momento, assolutamente sì. Incassato il rifiuto, Ignacio informerà la donna di un dialogo udito per caso tra Cruz e Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). In pratica, il conte avrà appreso che il marchese non ritiene che quanto accaduto a Feliciano e a Curro sia il frutto di un semplice incidente e comincerà a porsi più di una domanda sulla questione.

Ayala paleserà quindi a Petra tutti i suoi dubbi sulla faccenda, specificando che molto probabilmente Feliciano non ha perso la vita per uno spiacevole errore tecnico. Teoria che la Arcos tenderà ad allontanare da sé, ma della quale non farà minimamente menzione a Cruz appena quest’ultima le chiederà che cosa lei e Ayala si sono detti. In ogni caso, ve lo diciamo sin da ora, che nel futuro di Ignacio c’è un’altra donna, al momento “insospettabile”… Seguici su Instagram.