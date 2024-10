La Promessa anticipazioni: Petra e Ignacio si baciano!

Anche le persone più “arcigne” hanno un cuore. Lo dimostrerà sempre più Petra Arcos (Marga Martinez) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto ciò si verificherà in seguito all’arrivo nella tenuta di Ignacio (Miquel Garcia Borda), il conte di Ayala…

La Promessa, news: Ignacio era il padre di Feliciano

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, Ignacio arriverà a La Promessa subito dopo la morte di Feliciano (Marcos Orengo), che non riuscirà a sopravvivere all’attentato organizzato da Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) nel quale verrà ferito per sbaglio, dato che il vero bersaglio dei due cattivoni era Curro (Xavi Lock), che invece se la caverà.

Grazie ad un dialogo con la stessa Petra, che avverrà quando Cruz deciderà di dare ospitalità al conte di Ayala alla villa in nome della loro vecchia amicizia, si scoprirà quindi che Ignacio era il padre naturale di Feliciano. Un figlio che ha scelto di non crescere su richiesta della stessa Petra, che poi ha fatto passare per anni Feliciano come suo fratello. Fatto sta che fin da subito Ignacio darà l’impressione di non avere mai dimenticato Petra. Non a caso, farà di tutto pur di stare con lei…

La Promessa, trame: Ayala scopre qualcosa di strano

Ignacio chiederà infatti a Cruz di poter disporre per qualche ora di Petra per sbrigare degli affari piuttosto urgenti. Visto che sarà completamente all’oscuro del legame che ha unito i due conoscenti, la Ezquerdo non opporrà resistenza a tale richiesta, ma domanderà alla Arcos di osservare con attenzione ogni mossa di Ayala per capire se le stia nascondendo qualcosa.

Tuttavia, Petra sceglierà di omettere alcuni particolari dei suoi incontri con Ignacio, il quale tenterà addirittura di baciarla durante un discorso accorato che faranno sull’ormai defunto Feliciano. In questa circostanza, la Arcos si tirerà indietro, poiché ancora in lutto per la morte del figlio, ma si mostrerà piuttosto attenta quando Ignacio la metterà al corrente del fatto che ha sentito uno strano dialogo tra Cruz e Alonso (Manuel Regueiro): un colloquio che l’ha spinto a credere che quanto sia successo a Curro e Feliciano non sia frutto di un semplice incidente di caccia…

La Promessa, spoiler: il bacio tra Petra e Ayala

A quel punto, Petra si inizierà a porre delle domande sul giorno del tragico incidente. In primis chiederà a Pia Adarre (Maria Castro) per quale motivo Feliciano fosse stato scelto come aiutante di Curro, nonostante la sua poca dimestichezza con le armi, e resterà attonita quando la governante le farà presente che è stata una richiesta di Cruz in persona.

Stranita da tale particolare, Petra affronterà per vie traverse il discorso con Cruz, che volgerà la situazione a suo vantaggio sottolineando di avere dato tale compito a Feliciano soltanto poiché sperava che Curro si perdesse in chiacchiere con lui e dimostrasse, di fronte a tutti quanti, la sua poca dimestichezza con la caccia. Scuse a cui Petra vorrà credere, soprattutto quando la Ezquerdo le giurerà che non avrebbe mai messo a rischio Feliciano (anche se all’epoca credeva ancora che fosse suo fratello).

Una vera e propria tela di bugie che porterà Petra ad avvicinarsi ancora di più a Ignacio. E così i due si daranno un appassionato bacio al termine di un nuovo incontro “segreto” sugli sviluppi della loro investigazione sulla morte di Feliciano. Ma ciò basterà davvero a riaccendere la scintilla? Seguici su Instagram.