La Promessa anticipazioni: Catalina, primi sospetti su Pelayo

A furia di mentire, Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) finirà inavvertitamente per accendere i sospetti della fidanzata Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza noterà delle contraddizioni nel modo di fare del conte di Anil e non mancherà di palesarglielo. Ma come si comporterà Pelayo quando verrà messo alle strette? Cerchiamo di scoprirlo…

La Promessa, news: Pelayo, Catalina e la vacanza alle terme

Se avete letto i nostri precedenti post, sapete già che la storyline partirà nel momento in cui Jeronimo Gamboa (Andres Munoz) farà presente a Pelayo che Mister Cavendish vuole assolutamente incontrarlo perché ha bisogno di un nuovo quantitativo ingente di armi, ovviamente da distribuire in maniera illegale.

Inizialmente, Pelayo tenterà di tirarsi indietro, adducendo come scusa il fatto che lui e Catalina stanno definendo i dettagli del loro imminente matrimonio; tuttavia, appena capirà che Cavendish non è disposto a rimandare il suo acquisto, Gomez de la Serna deciderà di incontrare il suo socio in affari, senza però farlo passare per La Promessa. Per questo inviterà Catalina a trascorrere insieme a lui dei giorni in un centro termale, con Vera Gonzalez (Angela Echaniz) come “guardiana personale”, e fingerà di incontrare lì, per caso, Cavendish.

La Promessa, trame: Cavendish minaccia Pelayo

Attraverso una serie di discorsi contorti, che non potrà affrontare in maniera diretta per via della presenza di Catalina, Cavendish comunicherà a Pelayo che intende acquistare altre marmellate e che vuole averle il più presto possibile. In un secondo momento, approfittando di un momenti do distrazione della stessa Catalina, le minacce dell’inglese si faranno sempre più mirate, tant’è che farà credere per qualche secondo a Pelayo di aver messo del veleno in una tazza di tè che starà consumando Catalina proprio in quegli istanti.

Spaventato, Pelayo fingerà quindi di stare poco bene e farà ritorno a La Promessa, insieme a Catalina, prima del previsto. Un modo di fare che genererà più di una domanda nella Lujan soprattutto quando, dopo averlo visitato, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) non riuscirà a giustificare la ragione dell’improvviso e presunto malessere di Gomez de la Serna.

La Promessa, spoiler: Catalina comincia ad avere dei dubbi su Pelayo

A gettare altra benzina sul fuoco sarà però un’altra iniziativa, decisamente fuori contesto, di Pelayo: per mettere distanza tra lui e Cavendish e proteggere la fidanzata, Gomez de la Serna proporrà infatti a Catalina di andare insieme a lui in America per fare una sorpresa alla sorella Leonor (Alicia Bercan). Proposta che, ovviamente, metterà ancora più confusione in Catalina, in primis perché difficilmente otterrà il permesso dal padre Alonso (Manuel Regueiro) di viaggiare così lontano con un uomo che, in fin dei conti, non è ancora suo marito.

Proprio per questo, una volta che si sarà confrontata con la zia Margarita (Cristina Fernandez), Catalina arriverà alla conclusione che Pelayo le sta nascondendo qualcosa e non esiterà ad affrontarlo per spronarlo a raccontarle tutta la verità.

Come reagirà il Conte una volta messo con le spalle al muro? Racconterà alla fidanzata tutta la verità, a partire dal traffico illegale di armi nascosto attraverso il commercio di marmellate, o sceglierà ancora una volta di mentirle?