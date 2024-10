Tempesta d’amore: Alexandra resta sola contro tutti! E ora? | Anticipazioni italiane

Un periodo durissimo attende Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Dopo aver manipolato e ingannato per anni le persone a lei più care, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella donna d’affari si ritroverà per la prima volta completamente sola… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus scopre che Eleni non è sua figlia

Adorata dal marito, amata dai figli e desiderata da Christoph (Dieter Bach), per lungo tempo Alexandra ha ricoperto una posizione di assoluta forza al Fürstenhof. Da qualche settimana, però, la situazione sta iniziando a precipitare…

L’odio della donna nei confronti di Leander (Marcel Zuschlag) e la conseguente rottura tra quest’ultimo ed Eleni (Dorothée Neff) hanno infatti inevitabilmente causato una frattura nel rapporto tra la ragazza e la madre. Nel frattempo, anche Christoph si è allontanato dalla Schwarzbach, dopo la scoperta del tradimento di quest’ultima con l’ex marito.

A quel punto Markus (Timo Ben Schöfer) si convincerà che nulla possa più ostacolare la ricostruzione del suo matrimonio con Alexandra e poco importerà se lei gli ribadirà più volte di amare Christoph.

Sarà in queste circostanze che Eleni – a pezzi nel vedere il padre illudersi su un impossibile lieto fine con la moglie – deciderà di aprirgli gli occhi su chi sia davvero Alexandra. Come? Rivelandogli di non essere sua figlia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus chiude i rapporti con Alexandra

Inutile dire che Markus resterà sconvolto nell’apprendere che la sua figlia prediletta è in realtà stata concepita dalla moglie con il suo rivale di sempre. Per Schwarzbach, però, l’aspetto peggiore sarà un altro: gli risulterà chiaro che Alexandra non solo l’ha ingannato per quasi trent’anni, ma ha visto sempre in lui una seconda scelta rispetto a Christoph.

Il risultato? Dopo Christoph ed Eleni, anche Markus chiuderà i rapporti con la moglie, dichiarando di non voler più avere nulla a che fare con lei. Come se non bastasse, l’uomo deciderà anche di lasciare per sempre il Fürstenhof e Bichlheim per iniziare una nuova vita a Francoforte. E così per la prima volta da decenni Alexandra si ritroverà completamente sola…

Riuscirà la Schwarzbach a risollevarsi? E cosa ne sarà del suo intrigo contro Leander?