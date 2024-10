Tempesta d’amore: Alexandra fa l’amore con Markus! E ora? | Anticipazioni italiane

Un clamoroso colpo di scena sta per riaprire uno dei triangoli più appassionanti degli ultimi anni. Dopo aver a lungo lottato per il suo amore con Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) tradirà infatti inaspettatamente il proprio amato proprio con quel marito che aveva in tutti i modi provato a lasciare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus e Alexandra si riavvicinano

Per mesi il triangolo sentimentale con al centro la bellissima e carismatica Alexandra ci aveva tenuti col fiato sospeso. Benché legatissima al marito Markus (Timo Ben Schöfer) e alla famiglia costruita con quest’ultimo, alla fine la donna aveva capito di non poter lottare contro i sentimenti che la legano da sempre a Christoph, decidendo così di iniziare una nuova vita con quest’ultimo. Una decisione che Markus non ha mai accettato…

Innamoratissimo della moglie, l’uomo ha provato in ogni modo a riconquistare la donna che ama, arrivando a ricattare quest’ultima. Alla fine, però, è stata una tragedia a riavvicinare i due coniugi: la morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh) ha infatti visto Markus e Alexandra uniti dal dolore, ritrovando la complicità di un tempo.

E non è finita qui! Quando Eleni (Dorothée Neff) ha chiesto di rientrare nell’azienda di famiglia nella speranza di dimenticare Leander (Marcel Zuschlag), i suoi genitori hanno infatti deciso di bloccare il procedimento del loro divorzio. Una scelta che ufficialmente sarà unicamente dettata da necessità aziendali… ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus e Alexandra restano soli al Fürstenhof

Se Alexandra continuerà a ribadire ad un sempre più preoccupato Christoph che tra lei e Markus non esiste ormai da tempo alcun legame sentimentale, in realtà la verità sarà un’altra. La donna vedrà infatti nel marito l’unica persona in grado di comprendere il suo dolore (non a caso, ha rivelato solo a lui il proprio intrigo contro Leander). Una situazione che non farà che peggiorare…

Ritrovatisi sulla tomba di Vroni per installare la targa commemorativa di quest’ultima, Alexandra e Markus verranno infatti sopraffatti dalla disperazione, trovando l’una nell’altro l’unico conforto. Sarà così che, vedendo il marito a pezzi, la Schwarzbach chiederà a Christoph di sostituirla come accompagnatrice di Eleni in un viaggio di lavoro, mentre lei resterà al fianco al Fürstenhof per prendersi cura di Markus.

Anticipazioni Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra tradisce Christoph con Markus

Inutile dire che Saalfeld sarà tutt’altro che entusiasta all’idea che la fidanzata rimanga da sola insieme al suo ex, ma poi la fiducia nei confronti della sua amata ed il desiderio di trascorrere del tempo insieme ad Eleni lo porteranno ad accettare. Un errore che avrà conseguenze inimmaginabili…

Durante l’assenza di Christoph, Alexandra avrà infatti un attacco di panico legato e chiederà il sostegno proprio di Markus. Sarà così che – complice il complesso stato emotivo in cui si troverà la donna – tra quest’ultima ed il marito si creerà un’atmosfera particolare che li porterà a fare l’amore! E a quel punto tutto cambierà…

Sarà questo l’inizio di una nuova appassionante fase del triangolo sentimentale tra Alexandra, Markus e Christoph. Una storyline destinata a regalarci ancora parecchi colpi di scena… Seguici su Instagram.