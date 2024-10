Tempesta d’amore: Eleni salva la carriera di Leander! | Anticipazioni italiane

Non basta un intrigo per distruggere un grande amore! Benché ufficialmente separati, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) dimostreranno infatti che il loro legame è più forte che mai… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander vuole rinunciare alla propria carriera

Fin dal loro primo incontro (avvenuto in sogno!), è stato subito chiaro che Eleni e Leander erano legati da un filo magico. E infatti ben presto i due ragazzi hanno capito di aver trovato l’una nell’altro il compagno per la vita. Un terribile dramma, però, ha rovinato tutto…

La tragica scomparsa di Vroni (Selina Weseloh) e la conseguente vendetta di Alexandra (Daniela Kiefer) contro il giovane Saalfeld hanno infatti rovinato il rapporto tra quest’ultimo ed Eleni. E così, vedendo la propria amata sempre più combattuta tra la lealtà verso la famiglia ed il loro amore, Leander ha deciso di lasciarla, facendole credere di non averla mai amata. E non sarà questo il suo unico sacrificio…

Dilaniato dai sensi di colpa, infatti, il giovane medico non solo deciderà di non dichiararsi innocente, ma arriverà a decidere di rinunciare spontaneamente alla propria abilitazione medica! Leander perderà dunque tutto?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni salva Leander

Se gli appelli della famiglia Saalfeld a Leander resteranno inascoltati, ci sarà qualcun’altro che si batterà con successo per il futuro professionale del giovane e talentuoso medico: Eleni! Benché ancora profondamente ferita per il comportamento dell’ex fidanzato nei suoi confronti, la ragazza non potrà infatti permettere che il suo amato sacrifichi tutto solo a causa di un presunto errore…

Sarà così che la Schwarzbach prenderà il coraggio a due mani e si precipiterà dal suo ex, implorandolo di non rinunciare alla propria abilitazione. Di fronte ad un esterrefatto Leander, Eleni spiegherà infatti di essere certa che lui sia destinato ad essere un chirurgo e salvare vite. Una missione di vita che non può essere “sporcata” da un singolo errore… anzi! La ragazza si dirà certa che farà tesoro dell’esperienza vissuta per migliorarsi ulteriormente.

Ebbene, Leander resterà così colpito dalle parole della sua ex, da distruggere la lettera con cui stava per rinunciare ufficialmente alla sua abilitazione. Un gesto che segnerà un punto di svolta, dando il via ad un’incredibile catena di eventi…

Se da una parte ai due protagonisti sarà chiaro quanto il loro amore sia ancora forte, Alexandra e Markus (Timo Ben Schöfer) capiranno di dover intervenire per prevenire un ritorno di fiamma tra i due innamorati. A sorpresa, però, loro stessi finiranno per ritrovarsi coinvolti in modi inaspettati… Seguici su Instagram.