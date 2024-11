Endless Love anticipazioni: Emir “rapisce” Nihan ma…

La caduta accidentale dalle scale di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) non sarà sufficiente per fermare il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Nelle puntate finali di Endless Love, il cattivo numero uno della dizi turca si renderà infatti protagonista di una nuova rappresaglia ai danni della consorte, con uno scopo ben preciso. Tuttavia, l’uomo dovrà fare i conti con una contromossa di Kemal Soydere (Burak Ozcivit).

Endless Love, spoiler: Emir “rapisce” Nihan

La storyline partirà nei giorni successivi all’arresto del padre Galip (Burak Sergen) e all’ingresso in una clinica psichiatrica della sorella Asu (Melisa Asli Pamuk). Ormai da solo a dover difendere la holding da un prevedibile tracollo finanziario, Emir si troverà a dover gestire anche le continue “lamentele” di Nihan, che non sarà più disposta a farsi ricattare da lui e presenterà ufficialmente al tribunale la richiesta di divorzio.

Tra un litigio e l’altro, compresa una rovinosa caduta dalle scale che per fortuna non costerà cara a Nihan, Kozcuoğlu si farà sempre più pericoloso e, dopo averla costretta a firmare una procura legale a poche ore da un incontro cruciale per l’azienda, porterà con la forza la donna in una casetta in montagna, dove la rinchiuderà all’interno di una stanza scortata da tantissimi uomini al suo servizio.

Endless Love, trame: Kemal salva Nihan

Una mossa che, a causa dell’astuzia di Kemal, verrà però arginata sul nascere: durante il matrimonio tra Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), Kemal regalerà a Nihan un orologio che conterrà al suo interno un localizzatore GPS. Soydere riuscirà quindi a rintracciare il posto nel quale Emir ha nascosto Nihan e riuscirà a liberarla senza dare troppo nell’occhio.

Grazie all’aiuto di Ayhan e Zehir (Ugur Aslan), Kemal legherà e imbavaglierà gli uomini di Emir e li sostituirà con alcuni dei suoi, i quali faranno appunto credere al cattivone che il “rapimento” di Nihan stia andando avanti senza alcun tipo di intoppo. Emir non conoscerà infatti tutti gli uomini al suo servizio, perché ingaggiati dal nuovo “aguzzino” di fiducia Mehmet, e non sarà in grado di riconoscere le loro voci al telefono.

Endless Love, news: Nihan blocca la giunta organizzata da Emir

Ma per quale ragione Kemal agirà così nell’ombra? Ve lo sveliamo noi: in pratica Soydere deciderà di sorprendere Emir con la complicità di Nihan, che si presenterà all’improvviso nella giunta dell’azienda organizzata dall’uomo.

Dopo aver strappato la procura legale, con la precisazione che ha firmato con la forza la stessa, la Sezin bloccherà dunque il pagamento di alcune multe della Holding Kozcuoğlu e asserirà che ogni debito verrà sanato soltanto quando la polizia sarà in grado di dimostrare che i soldi di cui dispone Emir non siano il frutto delle scorie radioattive che il padre Galip ha sepolto, circa trent’anni prima, in un terreno diventato del tutto arido.

Un vero e proprio rischio per Emir, dato che – senza il pagamento – la holding Kozcuoğlu rischierà di finire in bancarotta: un aspetto che Kemal aveva totalmente previsto e che getterà i presupposti per dare un ultimatum a Emir…